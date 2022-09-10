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Долар по 50 гривень є лише
прогнозом для гіршого...

Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 09:12

Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Долар по 50 гривень є лише прогнозом для гіршого сценарію — експерт
R2
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Ми вже чули доляр по 8...
blackwi
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НДС грабительско - коррупционный налог.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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