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Чому долар зростає:
прогнози для України

Чому долар зростає: прогнози для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33

Чому долар зростає: прогнози для України

Пропонуємо до обговорення:
Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро. Але навіть при такій відносні стабільності присутній девальваційний тренд.

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Чому долар зростає: прогнози для України
R2
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