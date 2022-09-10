Вже півтора місяця українська гривня тримається на рівні близько 40 за долар та євро. Але навіть при такій відносні стабільності присутній девальваційний тренд.
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Чому долар зростає: прогнози для України
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Додано: Суб 10 вер, 2022 16:33
Чому долар зростає: прогнози для України
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Чому долар зростає: прогнози для України
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