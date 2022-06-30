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ПриватБанк повернув
розстрочку та оплату частинами

ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 00:48

ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами

Пропонуємо до обговорення:
З 25 травня державний ПриватБанк повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами.

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ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
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