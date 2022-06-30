З 25 травня державний ПриватБанк повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами.
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ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
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Додано: Нед 11 вер, 2022 00:48
ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
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ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
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