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Портрет тестувальника: як
виглядає та чим займається...

Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:23

Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається...

Пропонуємо до обговорення:
QA-інженер (тестувальник або фахівець з тестування програмного забезпечення) — це спеціаліст із забезпечення якості, його діяльність спрямована на покращення процесу розробки ПЗ, запобігання дефектам та виявлення помилок у роботі продукту.

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Портрет тестувальника: як виглядає та чим займається QA-інженер
R2
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