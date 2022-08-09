Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у інтерв’ю GMK.
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Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, — експерт
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Додано: Нед 11 вер, 2022 10:35
Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти,...
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Дивися повний текст
Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, — експерт
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