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Експорт металу через порти
принесе у 1,5 більше валюти,...

Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 10:35

Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова у інтерв’ю GMK.

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Експорт металу через порти принесе у 1,5 більше валюти, ніж експорт зерна, — експерт
R2
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