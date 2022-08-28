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Квартири в Україні
подорожчали

Квартири в Україні подорожчали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 00:55

Квартири в Україні подорожчали

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, незважаючи на різке зниження вартості квартир, заробити на житло стало значно складніше

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Квартири в Україні подорожчали
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 00:56

А как можно купить вторичку если все реестры закрыты? Как проверить квартиру и ее владельца. А то мошенники тоже не спят....
krychuk
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 08:38

  krychuk написав:А как можно купить вторичку если все реестры закрыты? Как проверить квартиру и ее владельца. А то мошенники тоже не спят....

Риелторы даже в войну проплачивают свою пропаганду
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:01

krychuk , реєстри відкрито з 28 квітня, крім територій, де йдуть бойові дії та тимчасово окупованих.
derbykiev
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