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Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:15
Пропонуємо до обговорення:
Українські ІТ-спеціалісти поступово повертаються додому: у червні 2022 року 40% айтівців перебували в евакуації (в Україні чи за кордоном), а в березні таких було 61%. 27% фахівців переїхали в безпечніше місце в Україні, а 13% релокувалися за кордон.
Дивися повний текст Міграція ІТ-спеціалістів під час війни: хто куди переїхав і чи готові вертатися
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R2
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Додано: Вів 13 вер, 2022 13:15
Те, що 2/3 наших айтішників завчасно, після другого попередження Байдена, перебрались до США, ніхто не помітив))
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svk_neo
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Додано: Вів 13 вер, 2022 13:26
Лучше бы написали, сколько айтишников вернулось из тех, кто выехал за границу. Пока что наблюдается тенденция на их переезд из ближнего зарубежья в более благополучное.
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phantom_systems
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