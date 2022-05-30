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Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 вер, 2022 02:21
Пропонуємо до обговорення:
Відтік коштів з криптовалютних інвестиційних продуктів з 3 по 9 вересня становив $63 млн проти $8,7 млн тижнем раніше (з поправкою на приплив до ведмежих біткоін-фондів у розмірі $17,9 млн). Такі оцінки навели аналітики CoinShares.
Дивися повний текст Аналітики зафіксували найбільший з червня відтік коштів із криптофондів
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Додано: Сер 14 вер, 2022 02:21
Ничего удивительного, весь этот цифровой мусор обречен, кто успел - заработал, дальше все.
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75stasstas75
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Додано: Сер 14 вер, 2022 12:16
Дурнів вкладати гроші у піраМММіду все меньше і меньше...
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blackwi
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