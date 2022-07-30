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Xiaomi представила розумний
складаний обігрівач за $115

Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 02:31

Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi випустила електричний обігрівач Mijia Graphene і почала приймати попередні замовлення з 14 вересня.

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Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 02:32

"может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут"
Верю! Главное размеры комнаты при этом не уточнять.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:39

Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115

Ні.
Отаку хочу: "Вчені винайшли батарею з піском, яка може зігріти взимку - BBC News Україна" Але домашню, маленьку. Досить буде інерційності і на 16 годин.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:52

Re: Xiaomi представила розумний складаний обігрівач за $115

Bobua написав:Ні.
Отаку хочу: "Вчені винайшли батарею з піском, яка може зігріти взимку - BBC News Україна" Але домашню, маленьку. Досить буде інерційності і на 16 годин.
Десь куб піску?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:09

  moveton написав:"может поднять температуру в комнате на 5 градусов Цельсия всего за 10 минут"
Верю! Главное размеры комнаты при этом не уточнять.

обычное ПКТ (помещение камерного типа) :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:36

Згідно дерджбюджету 2022 мінімальна зарплата до 6700грн підвищується з 1 жовтня, а не з 1 грудня 2022р. Це свідчить про некомпетентність Прем"єр-Міністра !!! І ще одне, про стабільність зарплати на 2023р. а ціни також будуть стабільні ? Бо якщо ні, то ця стабільна зарплата буде втрачати в ціні...
vladik0223080
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Реестр олигархов: Пинчук, Коломойский, Ахметов, Порошенко
priem_metalla86
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