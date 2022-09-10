Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.
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В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
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Додано: Чет 15 вер, 2022 09:38
В Україні кількість чиновників планують скоротити на...
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Дивися повний текст
В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
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