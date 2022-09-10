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В Україні кількість чиновників
планують скоротити на...

В Україні кількість чиновників планують скоротити на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:38

В Україні кількість чиновників планують скоротити на...

Пропонуємо до обговорення:
Загальну кількість українських чиновників планують скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.

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В Україні кількість чиновників планують скоротити на 30%: Шмигаль розкрив деталі
R2
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