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Війна ускладнює роботу
з реєстром олігархів, — Данілов

Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 09:42

Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов

Пропонуємо до обговорення:
Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, тому що уряду важко оцінити їхній стан.

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Війна ускладнює роботу з реєстром олігархів, — Данілов
R2
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