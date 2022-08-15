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У бюджеті-2023 точно не будуть скорочуватися тільки дві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 вер, 2022 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі інформаційного телемарафону.
Дивися повний текст У бюджеті-2023 точно не будуть скорочуватися тільки дві статті видатків — Гетманцев
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