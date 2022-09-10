Кабінет Міністрів очікує, що середньозважений курс долара у 2023 році буде в діапазоні 42 грн, однак курс буде коливатися і наприкінці року може становити 49 гривень за долар.
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Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:04
Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
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Дивися повний текст
Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
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