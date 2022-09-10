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Яким буде курс долара
наступного року — прогноз уряду

Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:04

Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів очікує, що середньозважений курс долара у 2023 році буде в діапазоні 42 грн, однак курс буде коливатися і наприкінці року може становити 49 гривень за долар.

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Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:05

Ну что, теперь разрешат в обменниках курс показывать?))
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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