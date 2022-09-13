RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість золота залишається
на мінімумі з 2020 року в...

Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:39

Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість золота у п'ятницю вранці залишається на мінімальному рівні з квітня 2020 року в 1670 доларів за тройську унцію, ринки продовжують оцінювати перспективи за ставкою Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає із даних торгів.

Дивися повний текст
Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98397
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:39

Да, доллар США - сейчас это самый востребованный актив, в отличии от золота.
Золото будет востребовано больше тогда, когда денег свободных станет больше.
Тогда инвесторы начинают думать: куда бы еще вложить...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яким буде курс долара наступного року — прогноз уряду
R2 » Чет 15 вер, 2022 20:04
0 59
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2022 20:04
R2
За рік вартість “борщового набору” зросла на понад 60%:...
R2 » Вів 13 вер, 2022 08:15
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 08:15
blackwi
Три «золота» Альфа-Банка на FinAwards-2022
R2 » П'ят 02 вер, 2022 14:13
1 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 14:35
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3533)
16.09.2022 14:23
monobank (1203)
16.09.2022 13:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.