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На этом сайте дилетантов
встретить можно редко.

На этом сайте дилетантов встретить можно редко.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:30

На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:39

  sinowi написав:На этом сайте дилетантов встретить можно редко. Поэтому я решил спросить именно тут. Имеет ли отношение небезизвестный Константин Жеваго к банку ,, Аккорд,,?

более 5лет.Следующий "кошелек" после фиников.Невооруженным глазом даже видно https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:57

Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

Я офиногел. Шел по ул и подумал, что дожил до галюников и вроде не употреблял!!!
Написал на Фейсбук - те мое сообщение мгновенно заблокировали - вот и слетела с них Маска!!!
И я написал им подобное письмо. Фейсбук даже меня удивил и это за много лет жизни без удивлений.

Больше вводить в заблужение наивных читателей вам всем не удасться. Я начинаю.

Внимание всем желающим и тем кто с мозгами, и особенно кто должен это прочитать, так это Игорь Браверман, который копирует денно и нощно все публикации со сторонних ресурсов и бегом несет на Фейсбук.
Так вот, я вчера шел по своим делам по ул. Хмельницкое шоссе гор. Винница и увидел, ......я решил что у меня галлюционация ...Власти Украины разрешили Банку Аккорд арендовать здание, которое еще помнит сотрудников Промстройбанка, который был уничтожен братьями Клюевыми и переименован в Проинвестбанк и этими же братьями продан России. (примечание - к чести всех сотрудников банка могу сообщить ....ни один из вкладчиков граждан Украины в Проминвестбанке финансово не пострадали)
Мой отзыв - банк Проминвестбанк был отличным банком. И вот теперь это банк Аккорд, к которому имеет прямое отношение небезинвестный гопсподин Константин Жеваго, на счету которого Уже есть уничтоженный банк Финансы и Кредит и огромная масса финансово уничтоженных людей - исключительно молчаливых граждан Украины.
На Фейсбуке создана группа Финансы и кредит, где злые??? на всех финансовых преступников типа Гонтаревой и Жеваго, которые строят из себя воинов защитников Правды, я наивно подал по поводу убитого банка Финансы и Кредит публикацию, которую по сей день не опубликовали,,,,,догадайтесь с трех раз почему? И вывод ...и группа и ее учредители не более чем громоотвод, чтоб я и мне подобные не пробились в прямой эфир. А дудки вам всем. Копия этого сообщения ляжет на страницы всех финансовых форумов всех стран Планеты Земля на всех языках Планеты Земля. А на финансовые ресурсы всех англоязычных и немецкоязычных стран сообщение уйдет еще сегодня. Жители Планета Земля должны знать своих Героев и ихних Покровителей за украденные у людей деньги!!!
sinowi
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:17

Re: На этом сайте дилетантов встретить можно редко.

Банковский мир тесный,не хочу ещё более травмировать,но соучредитель банка тоже в свое время канул в лету другой банк"Росток",ну то такэ, а помещение может и арендоваться в свете расширения https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/
Также к банку имели отношение Гонтарева и Маркаровой муж.Много есть в инете по этим темам https://accordbank.com.ua/about/related ... companies/ немного тут https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30233950.html
Ну работает банк,та и нехай :wink:
А про Цукерберга с его мордокнигой,как грится "уже совсем другая история"©
ИМХО с мельницами воюете :D Дон Кихот©
Мизантрóп
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