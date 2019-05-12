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продам кредитну спілку
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Суб 17 вер, 2022 17:48
продам кредитну спілку
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