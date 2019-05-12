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продам кредитну спілку

продам кредитну спілку
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:48

продам кредитну спілку

продам кредитну спілку
067 000 55 00
88yes
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.03.17
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Модератори: Ірина_, Модератор

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