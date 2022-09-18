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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:06
Игорь Алексеевич написав:
В Эпицентре вчера покупая эл. товар увидел, что на витрине мой товар на 1000грн дороже, чем у них покупать через интернет.
Перенесли мой товар из зала на кассу онлайн покупок и там его оплатил и получил.
Смотрим сейчас на цены внимательно, смотрю у многих есть на сайте одинаковый товар с разными ценами. На гор. линии говорят - старая и новая поставка.
В Эльдорадо тоже есть одинаковые товары с разными ценами. Иногда разница более 1500грн бывает.
І от тут, хочеться двічі матюкнутись!
Мій тато допродує мій товар - тягне за мене мій бізнес... але всього лиш двічі на тиждень виходить торгувати!( а не як я був - то 6-7днів на тиждень виходив)
І, сцука - чомусь, але НЕ вигрібають товар так, як цукор в атб!))
Ба, більше - частенько, навіть до НОРМАЛЬНОЇ торгівлі НЕ дотягує! - але, як так???!
Як так, що товари які до повномаштабної - продавались з накруткою(в основному) - 60-80% і була "середня торгівля" при такій накрутці!
А тепер - той же товар, при накрутці 30-40% - навіть до середньої торгівлі не дотягує???!
Але - як так???
Та ж бачите, що в епіку - то взагалі, ціни х2, ато й х3 від моїх - але чомусь НЕ вигрібають мій товар???!
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 17 вер, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:10
Успіх написав:
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:16
Мизантрóп написав: Успіх написав:
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше
Так тато в мене балакучий!
Бачите - я весь в нього
судячи з того, як я таляпаю язиком тут, на форумі
Тож - що там "по -друге?"
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:21
Успіх написав:
Тож - що там "по -друге?
то вже платна консультація) Ще можеш зробити акції по типу "Хто візьме товару тачку,той потратить всю заначку" та т.п.
Було б чим сдачу давати
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:24
Успіх написав:
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:36
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
А так, як тут пишуть, що по легенді - в мене банальна точка/кіоск на банальному ринку/базарі, - то тому й все так?
Коротше, тупо закривати бізнес і "йти до дому спати"?
Чи все ж таки - "вихід є!"???
Але це все не відміняє все вище мною сказане!(що ціни в мене на товар низькі, а торгівля - тупа)
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:41
Успіх написав:
Але це все не відміняє все вище мною сказане!(що ціни в мене на товар низькі, а торгівля - тупа)
Пересмотрите подход к торговле и месту расположения. Иногда киосок с миним. арендой 3 тыс. грн в мес. - доход 6тыс.грн.
ТЦ-аренда 20тыс.грн, доход - 50тыс.грн.
Все изначально смотрят стоимость аренды, а надо смотреть расположение обьекта. Сегодня люди приезжают в ТРЦ, где можно в одном месте купить все товары. И они покупают, даже если он дороже, чем в магазине за 100м. А так же сегодня многие переходят в онлайн
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:46
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Але це все не відміняє все вище мною сказане!(що ціни в мене на товар низькі, а торгівля - тупа)
Пересмотрите подход к торговле и месту расположения. Иногда киосок с миним. арендой его 3 тыс. грн в мес. - доход 6тыс.грн.
ТЦ-аренда 20тыс.грн, доход - 40тыс.грн.
Дякую!
Щось я підозрював це
Типу - на ринок, в основному, ходить одна "ніщита"... - яким і дешеві речі - дорого!
Чи от та фраза - то повний капець)) - "от получу зарплату/пенсію, то прийду до Вас за цим..."
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 17 вер, 2022 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:48
Я знаю людей в городе, которые открыли во всех ТЦ свои отделы по продаже чехлов и др. мелочи для мобилок. Смотрю их инстогр, уже точки через год в Киеве, Львове. Так открывались в 20году в год карантина и через год уже выставили, как купили авто из салона.))
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:52
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
Если честно - глупые советы. Сначала нужно определить свою целевую аудиторию.
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