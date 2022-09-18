Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Суб 17 вер, 2022 10:06

Игорь Алексеевич написав: В Эпицентре вчера покупая эл. товар увидел, что на витрине мой товар на 1000грн дороже, чем у них покупать через интернет.

Перенесли мой товар из зала на кассу онлайн покупок и там его оплатил и получил.

Смотрим сейчас на цены внимательно, смотрю у многих есть на сайте одинаковый товар с разными ценами. На гор. линии говорят - старая и новая поставка.

В Эльдорадо тоже есть одинаковые товары с разными ценами. Иногда разница более 1500грн бывает. В Эпицентре вчера покупая эл. товар увидел, что на витрине мой товар на 1000грн дороже, чем у них покупать через интернет.Перенесли мой товар из зала на кассу онлайн покупок и там его оплатил и получил.Смотрим сейчас на цены внимательно, смотрю у многих есть на сайте одинаковый товар с разными ценами. На гор. линии говорят - старая и новая поставка.В Эльдорадо тоже есть одинаковые товары с разными ценами. Иногда разница более 1500грн бывает.

І от тут, хочеться двічі матюкнутись!Мій тато допродує мій товар - тягне за мене мій бізнес... але всього лиш двічі на тиждень виходить торгувати!( а не як я був - то 6-7днів на тиждень виходив)І, сцука - чомусь, але НЕ вигрібають товар так, як цукор в атб!))Ба, більше - частенько, навіть до НОРМАЛЬНОЇ торгівлі НЕ дотягує! - але, як так???!Як так, що товари які до повномаштабної - продавались з накруткою(в основному) - 60-80% і була "середня торгівля" при такій накрутці!А тепер - той же товар, при накрутці 30-40% - навіть до середньої торгівлі не дотягує???!Але - як так???Та ж бачите, що в епіку - то взагалі, ціни х2, ато й х3 від моїх - але чомусь НЕ вигрібають мій товар???!У чім річ?Що рекламу дати?Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!Була стандартна "середня торгівля"!Чому так?Ч-О-М-У???!В чім річ???Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!ЧОМУ ТАК??!