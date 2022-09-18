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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<123456>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:12

  Сибарит написав:
  Успіх написав:А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)

Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:57

Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами :)
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды :)[/quote]
Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет такой магазин в спальнике. Человеку удобнее велосипед возле дома починить, а не идти с ним в ТРЦ[/quote]
обл центр, ларьок у спальному районі- продаж велотехніки та аксесуарів, але головний грошовий потік це ремонт, при чому треба брати широкий спектр - велосипеди, самокати, дитячі візочки, тощо. Зручно, залишив умовно на пару годин, прийшов забрав...
зі спостережень - завжди майстер при справі і поруч багато техніки чи то на ремонт, чи то вже відремонтованої плюс продаж якихось ліхтариків, дзвіночків...
miridi7
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:00

  BIGor написав:
  Успіх написав:Підсумуємо - треба закриватись і, якщо є бажання - відкриватись в ТРЦ!
А якщо відкритись десь на першому поверсі в будинку, в спальному районі?.

Неправильно, треба спочатку подумати.

Так я "виніс на загал", щоб накидали думок :D

От Ви подумали, і як би вчинили?
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:07

Бізнес із середини©

  Сибарит написав:Я сомневаюсь, что магазин у дома - хороший формат для торговли велосипедами
В сегодняшних реалиях этот формат предназначен исключительно для разгильдяев, у которых дома внезапно закончилось что-то, что нужно очень срочно. Мне трудно себе представить, что дома внезапно закончились велосипеды

Все то так, тільки це не велосипеди ;)
А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду))
То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))
  miridi7 написав:Если в веломагазине есть мастерская - то очень кстати будет

Та це я знаю, що "послуги"(ті,чи інші) - рулять!))
Всякий там ремонт взуття, одягу... побут техніки і т.п.

Тут питання я підняв саме про продаж!
І дав "вхідні дані"))
І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Все то так, тільки це не велосипеди
А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду))
То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))

Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версией :)
Сантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика.
Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар.
Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома. Туалетная бумага вне конкуренции :)
  Успіх написав:І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?

Очень широкий спектр вариантов. От "товар никому не нужен" до "не может качественная вещь так дешево стоить". Историю вывода на рынок бренда РедБул знаете?

Могу предложить еще один вопрос: как часто Вы берете в своем магазине товар для себя?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:44

Вже, майже, дійшли до істини))

  Сибарит написав:Историю вывода на рынок бренда РедБул знаете?

Ні
  Сибарит написав:как часто Вы берете в своем магазине товар для себя?

Періодично)) (1-2-3 рази в рік, або через рік) :)
Але ж людей довкола багато і, кожен це періодично купляє - то, чому їм не купляти це саме в мене, де дешевше?))
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:15

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Историю вывода на рынок бренда РедБул знаете?

Ні

https://vc.ru/story/21758-red-bull-story
Предприниматель изменил дизайн банки, которая стала формой походить на батарейку и уменьшилась в объемах.

Еще одно изменение, вызывавшее опасение партнеров предпринимателя, — повышение цены, но Матешиц подчеркнул качество и эксклюзивность товара
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:29

  BIGor написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.

Если честно - глупые советы. Сначала нужно определить свою целевую аудиторию.

Яка цільова аудиторія у "умовних" магазинів сантехніки, електрики, посуду?
Ну, далі що? :D
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:57

Продажа велосипедов в микр-не можно, но должен быть обяз. ремонт и конечно всяких к нему пробомбасов. Может что то ещё добавить в магазин. Например сейчас востребована военная тематика или рыбалка. Терминал должен быть обяз. А ещё постоянная реклама в соц. сетях.
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