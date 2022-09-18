Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Суб 17 вер, 2022 19:32

Успіх написав: Все то так, тільки це не велосипеди

А, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду))

То що - теж "втопку", разом з велосипедами?)) Все то так, тільки це не велосипедиА, наприклад(все ж таки ще не хочу палитись) умовний магазин сантехніки, чи електрики, чи посуду))То що - теж "втопку", разом з велосипедами?))

Успіх написав: І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ? І хочу знайти відповідь, "чому так"?(низькі ціни, а слабкі продажі) ?

Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версиейСантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика.Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар.Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома. Туалетная бумага вне конкуренцииОчень широкий спектр вариантов. От "товар никому не нужен" до "не может качественная вещь так дешево стоить". Историю вывода на рынок бренда РедБул знаете?Могу предложить еще один вопрос: как часто Вы берете в своем магазине товар для себя?