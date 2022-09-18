Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Нед 18 вер, 2022 10:36

vitaliian написав: Успіх написав: Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...

А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!

ЧОМУ ТАК??! Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!ЧОМУ ТАК??! потому что для человека с деньгами цена не на 1м месте, а на 1м удобство, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось. потому что, а, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось.

Shaman написав: йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.

можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива

Тому я там вище запитав про - "магазин на першому поверсі в ЖК"... але тут теж не схвалили(лише, якщо надавати послуги)Фактично так - моя ЦА переважно й була "не багаті люди"... - тому я, майже, завжди робив ставку на "трохи нижчу ціну, ніж в найближчих конкурентів"А тут, думав: - зроблю значно нижчу ціну, так як я на фронті, а тато не дуже має час тим займатись(лише по вихідних) - то думав, тато розпродасть товар до мінімально-граничного за 2-3міс(бо я добрячі був зробив запаси товару... - та й завжди любив ходовий товар тримати в більших запасах, ніж потрібно), а далі буде закупляти товар по мінімуму, щоб просто підтримувати асортимент (докупляти лише ходовий товар і в мінімальних кількостях)...Думав, що реально трохи будуть розбирати швидше, так як останні місяці всюди все дуже здорожчало... - а воно щось зовсім "від перестановки доданків... - каса вихідних днів - не зростає"©(відносно кас до повномаштабного вторгнення) А деякі дні - і взагалі, каса - "якась ганьба")))І то при тому, що таки товар зріс у ціні за пів року. Тож виходить, що кількість товару продається меншою, ніж 7міс. тому- і знову ж таки: " а ціни то майже на весь товар - значно дешевше, ніж в найближчих конкурентів!!!"Як так?