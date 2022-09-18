Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція... А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???! ЧОМУ ТАК??!
потому что для человека с деньгами цена не на 1м месте, а на 1м удобство, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось.
Тому я там вище запитав про - "магазин на першому поверсі в ЖК"... але тут теж не схвалили(лише, якщо надавати послуги)
Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість. можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива
Сибарит написав:Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версией Сантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика. Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар. Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома
І все ж таки - якщо отак все "в топку" - як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири? (так, я дуже жорстко на всьому економив/багато в чому собі відмовляв... - але і в бізнесі ж якось умудрявся витягувати +/-700дол/міс) ???
amtrans написав:Нет у базаров будущего и все тут
Якось сумно... Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?
Всі в ТРЦ не помістяться))
А що думаєте про магазин на першому поверсі? Теж думаєте, що лише "послуги"(ну і продукти) - можуть прижитися/вижити?
В мелких городках базары были, есть и ещё будут, а в крупных их вытеснят крупный бизнес, ТРЦ и интернет торговля. Так что подбираете себе локацию в городе поменьше. например Моршин/ Стрый.
Успіх написав:послуги"(ну і продукти
услуги и продукты потому что их не покупают по интернету, продукты нужны сейчас, поэтому интернет заказ + доставка не прижилась.
Услуги это работа мастера, зачем ему работодатель в виде крупного бизнеса, каждый мастер наоборот мечтает о своем парикмахерской, ресторане, стоматологии чем работать на дядю.
Поэтому в сфере услуг крупный бизнес невозможен. Исключение - перевозка пассажиров, там за коррупцию жирные маршруты могут отдать крупным фирмам, а мелким показать дулю.
А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.
vitaliian написав:может быть жена помогала? Заработать 1куе до войны было не так уж и сложно
Та все прозоро)) Перевожу зразу в долари(хоч всі доходи поступали в гривні) Я >>> 700дол(з бізнесу) + 100-150дол(з депо колись капало по жирних %%) + на соціальному доларі колись певну суму заробив(може 1Кдол, а може і 2К, чи 3К вийшло - не пам'ятаю) Дружина >>> 200-250дол. Все просто/прозоро))
На першу хату її батьки дали - 0 Мої батьки - ПОЗИЧИЛИ мені декілька тисяч, які я за рік, чи чуть більше - віддав!(просто мої кошти були порозкидувані по різних банках на різні терміни... - але моїх грошей вистачало на котлован, якщо б міг зняти з нерозривних депо)
На другу хату(смарт, ще будується) - аналогічно, як на попередню.
vitaliian написав:А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.
Ну от - і я теж це підозрюю
То, підводячи підсумок - треба кидати ту "валізу без ручки"?
Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Успіх Переважна більшість бізнесу вже не та. Якщо в 90-і роки у мами ЗП була ~60$ то торгівля на базарі (автозапчастини) приносила 200-300$ (3 дні на тиждень). До 2014 ще було співвідношення 500$ ЗП, 500$ торгівля (2-3 дні на тиждень). З 2014 до карантину бізнес доживав своє в режимі 500$ ЗП, 100$ торгівля (1 день в тиждень). З початком карантину бізнес закрився повністю.
Успіх написав:Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
За апрель-июль, который прожил в Виннице в новом ЖК закрылся один продуктовый магазин (не выдержал конкуренцию с таким же магазин, но чуть больше в этом ЖК), а также только открытый в июне магазин одежды закрылся через месяц. Велосипендый магазин, пивная наливайка и салоны красоты работают с постоянным потоком клиентов. Можете тоже открыть пивнушку.