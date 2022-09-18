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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 22:42

  Alex2007 написав:
  Мизантрóп написав:
  Alex2007 написав:И да, терминал не помешает. Я хоть и не гоняюсь за кешбеками и не имею 100500 карточек всех банков, но всё же предпочитаю рассчитываться картой - так проще.
Дорого,перевод с карты на карту достаточно.Но кредитный ресурс пройдет мимо


ну тогда хотя бы номер карточки на видное место повесить в магазине. И на двери наклеить Виза-МастерКард - главное, чтоб видели люди, что есть безналичный расчет. :D

з карти на карту без сенсу , термінал це кредитні, переказ кредитних +4% до ціни як мінімум. От обнал грошей з карти при покупці це важливо, купив снікерс і зняв грошей з каси 200 грн на щось ,
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:откройте хотя бы свою страницу на Prom.ua или других платформах "Успішна сантехніка" со своими товарами с возможностью интернет-заказов

На всіх платформах мої оптовики/гуртівні сидять - то як же мені з ними тягатись по ціні?)))
  uaprofi написав:Вы намекаете, что Вы вопросом кто Ваша целевая аудитория даже не задавались?))

Я натякаю на те, що ЦА - широка))
  uaprofi написав:отток население = уменьшение продаж

Так в місті Лева ще й додалось населення))

А далі пишете два взаємно протилежні речі>>>>>
  uaprofi написав:сантехника малоперспективно
будут брать только картриджи и прокладки
остальное в аварийных ситуациях

  uaprofi написав:если продаёте сантехнику на базаре - Ваша целевая аудитория должна быть к примеру "жэковский" сантехник" и его клиенты - и тогда бизнес даже на базаре может заиграть новыми красками;)
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:36

Всі тонкощі бізнесу)

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
потому что для человека с деньгами цена не на 1м месте, а на 1м удобство, ассортимент, сервис, парковка. Он поехал в эпик, припарковался по человечески, взял тележку, купил всё начиная от пива заканчивая детскими игрушками и пылесосами. Тм же в кафе эпицентра культурно покушал пиццу. У вас на рынке такое есть? Когда я жил в Львове покупал всё на Шуваре и Пивденном. На краковском и санта барбаре был один раз, мне не понравилось.

Тому я там вище запитав про - "магазин на першому поверсі в ЖК"... але тут теж не схвалили(лише, якщо надавати послуги)
  Shaman написав:йде війна. тому всі поради мирного часу мають умовну вартість.
можлива причина - ваші покупці не дуже багаті люди. під час війни їх купівельна спроможність ще зменьшилась. а в Епіку скуповуються більш замжні покупці, яким ця зайва тисяча не так й важлива

Фактично так - моя ЦА переважно й була "не багаті люди"... - тому я, майже, завжди робив ставку на "трохи нижчу ціну, ніж в найближчих конкурентів" :idea:
А тут, думав: - зроблю значно нижчу ціну, так як я на фронті, а тато не дуже має час тим займатись(лише по вихідних) - то думав, тато розпродасть товар до мінімально-граничного за 2-3міс(бо я добрячі був зробив запаси товару... - та й завжди любив ходовий товар тримати в більших запасах, ніж потрібно), а далі буде закупляти товар по мінімуму, щоб просто підтримувати асортимент (докупляти лише ходовий товар і в мінімальних кількостях)...
Думав, що реально трохи будуть розбирати швидше, так як останні місяці всюди все дуже здорожчало... - а воно щось зовсім "від перестановки доданків... - каса вихідних днів - не зростає"©(відносно кас до повномаштабного вторгнення) А деякі дні - і взагалі, каса - "якась ганьба")))
І то при тому, що таки товар зріс у ціні за пів року. Тож виходить, що кількість товару продається меншою, ніж 7міс. тому :roll: - і знову ж таки: " а ціни то майже на весь товар - значно дешевше, ніж в найближчих конкурентів!!!"

Як так? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 11:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:55

Відшліфовуємо помилки у бізнесі)

  Сибарит написав:Я привел пример велосипедов, поскольку они были Вашей предыдущей версией
Сантехнику и электрику сразу в топку - даже если что-то сломалось, нет смысла бежать в магазин, сломя голову, поскольку мало кто станет это менять самостоятельно. С посудой чуть полегче - если подгорела единственная кастрюля, а жрать хочется... Вот только вероятность этого события тоже невелика.
Не бывает условных магазинов - бывает реальный товар.
Дома внезапно закончились <реальный Ваш товар>. Насколько это реально и насколько часто? Это главное для магазина у дома

І все ж таки :D - якщо отак все "в топку" - як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири? :D
(так, я дуже жорстко на всьому економив/багато в чому собі відмовляв... - але і в бізнесі ж якось умудрявся витягувати +/-700дол/міс) ??? :shock:
  amtrans написав:Нет у базаров будущего и все тут

Якось сумно...
Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?

Всі в ТРЦ не помістяться))

А що думаєте про магазин на першому поверсі? Теж думаєте, що лише "послуги"(ну і продукти) - можуть прижитися/вижити?
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:13

  Успіх написав:як тоді я умудрився заробити за 10р. на два котловани/квартири?
может быть жена помогала? Заработать 1куе до войны было не так уж и сложно
  Успіх написав:Але ж базари/ринки існують і в більш розвинутих країнах?
Вот например
https://t.me/daokedao/23720

В мелких городках базары были, есть и ещё будут, а в крупных их вытеснят крупный бизнес, ТРЦ и интернет торговля. Так что подбираете себе локацию в городе поменьше. :D например Моршин/ Стрый.
  Успіх написав:послуги"(ну і продукти
услуги и продукты потому что их не покупают по интернету, продукты нужны сейчас, поэтому интернет заказ + доставка не прижилась.

Услуги это работа мастера, зачем ему работодатель в виде крупного бизнеса, каждый мастер наоборот мечтает о своем парикмахерской, ресторане, стоматологии чем работать на дядю.

Поэтому в сфере услуг крупный бизнес невозможен. Исключение - перевозка пассажиров, там за коррупцию жирные маршруты могут отдать крупным фирмам, а мелким показать дулю.

А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:05

А УСПІХ завжди там, де ним вміють ділитись!©

  vitaliian написав:может быть жена помогала? Заработать 1куе до войны было не так уж и сложно

Та все прозоро))
Перевожу зразу в долари(хоч всі доходи поступали в гривні)
Я >>> 700дол(з бізнесу) + 100-150дол(з депо колись капало по жирних %%) + на соціальному доларі колись певну суму заробив(може 1Кдол, а може і 2К, чи 3К вийшло - не пам'ятаю)
Дружина >>> 200-250дол.
Все просто/прозоро))

На першу хату її батьки дали - 0
Мої батьки - ПОЗИЧИЛИ мені декілька тисяч, які я за рік, чи чуть більше - віддав!(просто мої кошти були порозкидувані по різних банках на різні терміни... - але моїх грошей вистачало на котлован, якщо б міг зняти з нерозривних депо)

На другу хату(смарт, ще будується) - аналогічно, як на попередню.
  vitaliian написав:А с товарами наоборот, у кого то есть миллионы выкупить участок, поставить там громадный торговый зал с ассортиментом всего на свете, рядом кафе и парковку. У вас таких денег нет? Значит и тягаться с ними смысла нет. Рано или поздно ваш покупатель уйдет в эпицентр.

Ну от - і я теж це підозрюю :roll:

То, підводячи підсумок - треба кидати ту "валізу без ручки"?

Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 18 вер, 2022 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:08

Успіх Переважна більшість бізнесу вже не та. Якщо в 90-і роки у мами ЗП була ~60$ то торгівля на базарі (автозапчастини) приносила 200-300$ (3 дні на тиждень). До 2014 ще було співвідношення 500$ ЗП, 500$ торгівля (2-3 дні на тиждень). З 2014 до карантину бізнес доживав своє в режимі 500$ ЗП, 100$ торгівля (1 день в тиждень). З початком карантину бізнес закрився повністю.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:14

Гірка правда...

  Дюрі-бачі написав:Переважна більшість бізнесу вже не та

Так отож! :?

Хоч я почав бізнес у 2010р, але теж з кожним роком бачив тенденцію/напрямок руху торгівлі у слід руського корабля! :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:19

Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.
Дюрі-бачі
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:25

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Але, я Вам казав, що ще хочу після війни з того бізнесу зробити "хобі")) - тобто, виходити на 3, може 4дні(а не так, як колись херачив по 7 і дуже рідко по 6днів/тиждень!). Але, якщо буду бачити, що взагалі, "тупо", - лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...

За апрель-июль, который прожил в Виннице в новом ЖК закрылся один продуктовый магазин (не выдержал конкуренцию с таким же магазин, но чуть больше в этом ЖК), а также только открытый в июне магазин одежды закрылся через месяц.
Велосипендый магазин, пивная наливайка и салоны красоты работают с постоянным потоком клиентов. Можете тоже открыть пивнушку.
alfredhaos
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