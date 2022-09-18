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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:37
alfredhaos написав:
пивная наливайка и салоны красоты
Дуже геморно/багато грання з тим))
Як вишикуються в чергу від пожежників, до санепідем попрошайки, то моїх нервів не вистачить!
А нерви то після війни в мене будуть не айс)) - може загостритись "гострий синдром справедливості)) і тоді піпець попрошайкам-хабарникам))
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Додано: Нед 18 вер, 2022 12:41
Дюрі-бачі написав:Успіх
В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.
Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁
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Додано: Нед 18 вер, 2022 13:02
Успіх написав: Дюрі-бачі написав:Успіх
В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.
Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁
Я Вам скажу умейте менять бизнес и не боятся трудностей. У меня в жизни были и подъёмы и падения. Находил решения и начинал заниматься чем то для себя новым.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:01
Дюрі-бачі написав:Успіх
В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.
Ану роскажіть як стартанути.
По чому купувати, по чому продавати? І головне по чому відкупати.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:07
Hotab написав:
В ЗСУ на контракт! Вже ж приміряв на себе, чому б не залишитись.
1. Замало відпусток!
2. Військову справу треба любити!
Hotab написав:
Тільки не блогерИ, будь-ласка.
Не твоє це. Бісяче пишеш).
Так я ж просто тут раджуся з колегами, що робити з моїм бізнесом після війни?
А головне, намагаюсь зрозуміти(вже майже зрозумів) - ЧОМУ при значно нижчих цінах на товар, ніж в найближчих конкурентів - черги нема/товар НЕ розбирають?
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:25
Успіх написав:
лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать.
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Додано: Нед 18 вер, 2022 16:06
Успіх написав: Hotab написав:
В ЗСУ на контракт! Вже ж приміряв на себе, чому б не залишитись.
1. Замало відпусток!
2. Військову справу треба любити!
Hotab написав:Тільки не блогерИ, будь-ласка.
Не твоє це. Бісяче пишеш).
Так я ж просто тут раджуся з колегами, що робити з моїм бізнесом після війни?
А головне, намагаюсь зрозуміти(вже майже зрозумів) - ЧОМУ при значно нижчих цінах на товар, ніж в найближчих конкурентів - черги нема/товар НЕ розбирають?
вже персональну гілку на finance.ua маєш. зможеш її підтримувати живою?
в інфополі головне увага, навіть зі знаком "-". якщо народ реагує - то щось в цьому є
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