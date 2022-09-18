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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:37

Ні, я вже хочу чогось спокійнішого(типу здача квартир))))

  alfredhaos написав:пивная наливайка и салоны красоты

Дуже геморно/багато грання з тим))
Як вишикуються в чергу від пожежників, до санепідем попрошайки, то моїх нервів не вистачить!
А нерви то після війни в мене будуть не айс)) - може загостритись "гострий синдром справедливості)) і тоді піпець попрошайкам-хабарникам))
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:41

  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.

Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:02

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.

Знову ж таки "нервово-небезпечний" бізнес))
Тож, читайте мій допис вище☝️😁

Я Вам скажу умейте менять бизнес и не боятся трудностей. У меня в жизни были и подъёмы и падения. Находил решения и начинал заниматься чем то для себя новым.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:01

Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Дюрі-бачі написав:Успіх В контексті теми зараз найвигідніший бізнес: купувати і продавати валюту. Прибутковість від 5% за раз, попит шалений - клієнти самі в чергу стають.


Ану роскажіть як стартанути.
По чому купувати, по чому продавати? І головне по чому відкупати.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:07

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Hotab написав:В ЗСУ на контракт! Вже ж приміряв на себе, чому б не залишитись.

1. Замало відпусток!
2. Військову справу треба любити! :)
  Hotab написав:Тільки не блогерИ, будь-ласка.
Не твоє це. Бісяче пишеш).

Так я ж просто тут раджуся з колегами, що робити з моїм бізнесом після війни?
А головне, намагаюсь зрозуміти(вже майже зрозумів) - ЧОМУ при значно нижчих цінах на товар, ніж в найближчих конкурентів - черги нема/товар НЕ розбирають?
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:25

  Успіх написав:лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:06

  Успіх написав:
  Hotab написав:В ЗСУ на контракт! Вже ж приміряв на себе, чому б не залишитись.

1. Замало відпусток!
2. Військову справу треба любити! :)
  Hotab написав:Тільки не блогерИ, будь-ласка.
Не твоє це. Бісяче пишеш).

Так я ж просто тут раджуся з колегами, що робити з моїм бізнесом після війни?
А головне, намагаюсь зрозуміти(вже майже зрозумів) - ЧОМУ при значно нижчих цінах на товар, ніж в найближчих конкурентів - черги нема/товар НЕ розбирають?

вже персональну гілку на finance.ua маєш. зможеш її підтримувати живою? :)

в інфополі головне увага, навіть зі знаком "-". якщо народ реагує - то щось в цьому є ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:51

Умейте менять бизнес. Я его с 90г. менял раз 8. Был и автосалон, и фирменный магазин Moulinex и взаимозачёты по эл. энергии и аренда неж. пом. и товары для животных и турист. бизнес.
Вижу умирает или уменьшились доходы - открываю другой.
По рекламе 100% клиентов с инстогр., именно те кто не морочит голову и за 5 мин. принимает решение. ФБ аудитория спец. и там продаж 000%, только одна болтовня.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:21

  vitaliian написав:
  Успіх написав:лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать.

Та я думав)) - ті ж, які я ще до відкриття бізнесу продавав...
Але я хотів "легшого хліба", тому і вирішив перейти в торгівлю :idea:
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:32

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:лише займає мій час, то напевно, прийдеться залишати ту справу...
подумайте про сферу услуг, какие услуги вы могли бы продавать.

Та я думав)) - ті ж, які я ще до відкриття бізнесу продавав...
Але я хотів "легшого хліба", тому і вирішив перейти в торгівлю :idea:

Торговля с магазина - это затраты на товар и главное потом его если что, то распродать быстро не получится. Услуги - минимальные затраты и доход бывает в разы выше.
Игорь Алексеевич
 
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