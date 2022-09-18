Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх
прошли уже те времена, когда нужно было работать. Новая эпоха. Когда работать не хочу, а денег хочу. Как выше советовали - услуги. Только не такие услуги где нужно что-то делать руками, а просто нести чушь обывателю с умным видом. Ваш любимый Кийосаки и другие коучи по личностному развитию и бизнесу.
Для рекламы - сделать страничку в инсте с фото в дорогом костюме (можно своем свадебном, если он конечно был) обязательно ноутбук с яблоком и какие-то графики на экране (можно численности популяции скатов в атлантическом океане не суть важно)
Найти в интренете прописные истины типа таких (первые попавшиеся) :
1) Никому нет дела до того, что вы говорите. Только дела имеют значение.
2) Вам кажется, что найти финансирование — это счастливый финал. Но в действительности это только начало истории.
3) Найдя финансирование, вы повышаете уровень стресса, а не наоборот.
4) Не выпрашивайте инвестиции. Инвестор платит за привилегию стать вашим партнером. Его заинтересованность в вас должна быть выше, чем ваша в нем.
5) Заносчивые и не уважающие вас инвесторы никогда не станут хорошими партнерами. Игнорируйте их.
6) Некоторые люди уважают только тех, кого они считают популярным. Вы завоюете их признание только в том случае, если ваши связи выглядят более внушительными. Избавьтесь от таких людей.
7) Некоторые люди любят вас только за то, что вы можете что-то для них сделать. Не обращайте на них внимания.
8 ) Бизнес-акселераторы хороши только тем, что дают немного денег и возможность повстречать новых друзей. Готовы ли вы за это отдать 6-8% своей компании?
9) Если возникла необходимость поработать по найму, не отказывайтесь. Ваше желание быть предпринимателем от этого не угаснет.
10) Когда вам двадцать с чем-то, берите на себя громадные риски. Когда вам тридцать с чем-то, берите на себя те риски, которые можете просчитать.
11) Это нормально, если поначалу вас больше всего привлекают деньги. Как только вы их получите, вы обнаружите свою истинную мотивацию.
12) Если ваш партнер-технарь говорит, что разработка займет три месяца, скорее всего он лжет.
13) Если ваш партнер-технарь говорит о необходимости писать весь код с нуля, сразу порвите отношения с ним.
14) Если ваш партнер-нетехнарь говорит, что не сможет продать X до тех пор, пока вы создадите Y, он придумывает отмазку, чтобы не работать.
15) Продажи — это всё. Ничто другое не имеет значения.
16) Узнавайте что-то новое каждый день. Хотя бы одну вещь.
17) Маркетинг — не везение, а суета без передышки.
18) Попадание в СМИ — не волшебство, а беготня без передышки.
19) Делайте что-то некомфортное для вас так часто, как только можете.
20) Провал — одна из стадий роста. Очень немногое из того, что вы пробуете, в итоге сработает.
21) Домены в зоне .com — по прежнему лучшие из тех, которые вы можете получить.
22) Дела никогда не обстоят настолько плохо, как вы пытаетесь себе вообразить.
23) Неважно, где базируется ваш стартап. Это имеет значение только для вас.
24) Конференции технарей — пустая трата времени. Но на них бывает прикольно.
25) Совсем не обязательно работать ночами напролет. Вообще-то это даже пагубно.
26) Баланс между работой и личной жизнью — не выдумка. Чтобы добиться успеха, этот баланс надо соблюдать.
27) Не дожидайтесь, пока вы станете «успешным», чтобы завести семью.
28) Поддерживайте свою конкурентоспособность.
29) Общайтесь со своими клиентами ежедневно.
30) Помогайте каждому предпринимателю, которому вы можете помочь.
31) Кто бы ни пригласил вас выступить, принимайте приглашение.
32) Всегда оставайтесь любопытным.
33) Излучайте уверенность и успех. Это помогает.
и вливать эти помои в уши всем своим примкнувшим последователям. И обо всем и одновременно ни о чем. С Вас взятки гладки, так как конкретно ничего не советовал, а то что не заладилось так это они неправильно поняли - это уже проблемы индейцев, а не шерифа.
И только когда как ТРЕНЕР заработаете стартовый капитал - милости просим на следующий уровень - торговля на фьючерсах с плечами. Там уже деньги польются рекой.
И самое главное - ни в коем случае не идти работать. Посмотрите на своего отца, который (скорее всего) всю жизнь проработал. Что он имеет на выходе ? А ничего, кроме того что помог сыну с деньгами на 2 квартиры,что не мало, но это как-то Вы не заметили. Делайте выводы.
Думай.
Дій.
Багатій.
Але спочатку повернись, бо вдома не тебе чекають на успішного та не зовсім. Родині байдуже.