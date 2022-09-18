Бізнес Долярчика/Успіха - поради

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на тему #<1 ... 6789 Додано: Нед 18 вер, 2022 20:55 Успіх написав: budivelnik написав: 1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?

2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?

3 Чи багато тут присутніх вважають завеликим падіння виручки в 3 рази ... в момент переходу бізнесу з 6 денного робочого дня на 2денний?

4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?

Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?



Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.

Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці в ТРИ роки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який за ДВА роки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.

ПС

Якби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу. 1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці вроки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який зароки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.ПСЯкби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу.



Ні, я міряю виручку за вихідні(субота/неділя) до повномасштабної і тепер!

Тобто 2дня до 2днів, чи то всі вихідні "до" і усі вихідні "тепер"!(а переважно у вихідні дні і були найкращі каси👍) Ні, я міряю виручку за вихідні(субота/неділя) до повномасштабної і тепер!Тобто 2дня до 2днів, чи то всі вихідні "до" і усі вихідні "тепер"!(а переважно у вихідні дні і були найкращі каси👍) 1 З чотирьох поставлених мною питань - на три жодної реакції.

Я вважаю що тут в опонента навіть не було варіанту відповісти щось розумне

2 По питанню номер3

а - якщо тривалість роботи зменшується в 3 рази - привабливість для покупців зменшується разів в 5-10

б - пояснення просте як двері

Одне діло виявивши що потрібна якась копіїчана шприха чи ніпель - підняти пяту точку і піти купити

і зовсім інше - підняти пяту точку, і прийшовши облизати замок з гарним написом - приходьте тоді коли ми будемо працювати і нам пофіг що у вихідні ви( потенційні покупці) не працюєте...а якщо врахувати що 70-80% покупок робили не роздрібні покупці, а майсрти різних там веломайстерень...то взагалі дивно що щось продається.



Тому по бізнесу

В будь якому бізнесі працюють три складових в різновідсотковому поєднанні

Капітал

Праця

Ідея.....

Капітал долярчик конвертував в житло

Працювати він не хоче

Ідей в нього немає...



Який висновок після усвідомлення цих трьох понять? 1 З чотирьох поставлених мною питань - на три жодної реакції.Я вважаю що тут в опонента навіть не було варіанту відповісти щось розумне2 По питанню номер3а - якщо тривалість роботи зменшується в 3 рази - привабливість для покупців зменшується разів в 5-10б - пояснення просте як дверіОдне діло виявивши що потрібна якась копіїчана шприха чи ніпель - підняти пяту точку і піти купитиі зовсім інше - підняти пяту точку, і прийшовши облизати замок з гарним написом - приходьте тоді коли ми будемо працювати і нам пофіг що у вихідні ви( потенційні покупці) не працюєте...а якщо врахувати що 70-80% покупок робили не роздрібні покупці, а майсрти різних там веломайстерень...то взагалі дивно що щось продається.Тому по бізнесуВ будь якому бізнесі працюють три складових в різновідсотковому поєднанніКапіталПрацяІдея.....Капітал долярчик конвертував в житлоПрацювати він не хочеІдей в нього немає...Який висновок після усвідомлення цих трьох понять? budivelnik

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