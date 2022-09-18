Бізнес Долярчика/Успіха - поради

1 З чотирьох поставлених мною питань - на три жодної реакції.Успіх написав:budivelnik написав:1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?
2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?
3 Чи багато тут присутніх вважають завеликим падіння виручки в 3 рази ... в момент переходу бізнесу з 6 денного робочого дня на 2денний?
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.
Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці в ТРИ роки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який за ДВА роки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.
ПС
Якби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу.
Ні, я міряю виручку за вихідні(субота/неділя) до повномасштабної і тепер!
Тобто 2дня до 2днів, чи то всі вихідні "до" і усі вихідні "тепер"!(а переважно у вихідні дні і були найкращі каси👍)
Я вважаю що тут в опонента навіть не було варіанту відповісти щось розумне
2 По питанню номер3
а - якщо тривалість роботи зменшується в 3 рази - привабливість для покупців зменшується разів в 5-10
б - пояснення просте як двері
Одне діло виявивши що потрібна якась копіїчана шприха чи ніпель - підняти пяту точку і піти купити
і зовсім інше - підняти пяту точку, і прийшовши облизати замок з гарним написом - приходьте тоді коли ми будемо працювати і нам пофіг що у вихідні ви( потенційні покупці) не працюєте...а якщо врахувати що 70-80% покупок робили не роздрібні покупці, а майсрти різних там веломайстерень...то взагалі дивно що щось продається.
Тому по бізнесу
В будь якому бізнесі працюють три складових в різновідсотковому поєднанні
Капітал
Праця
Ідея.....
Капітал долярчик конвертував в житло
Працювати він не хоче
Ідей в нього немає...
Який висновок після усвідомлення цих трьох понять?