|
|
|
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 18 вер, 2022 20:55
Успіх написав: budivelnik написав:
1 Чи багато тут присутніх вважають поганим бізнес, який за 5-7 років дозволив відкласти гроші на купівлю двох квартир( двохкімнатної і смарта)?
2 Чи багато тут присутніх вважають що бізнес, з якого на протязі всього часу його існування виводили 50-70% прибутку - є нестійким або стагнуючим?3 Чи багато тут присутніх вважають завеликим падіння виручки в 3 рази ... в момент переходу бізнесу з 6 денного робочого дня на 2денний?
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Тобто питання тут не в дохідності чи майбутньому бізнесу.
Питання в голові того , в кого є фантазія що можна не працювати..а заробляти по квартирці в ТРИ
роки...а потім здаючи квартирку в оренду - отримувати дохід який за ДВА
роки дозволить купити наступну..і так до безкінечності.
ПС
Якби долярчик був не на фронті - мій опис був би на порядок жорсткіший, а так я просто обізву його примітивним фантазером і на тому закінчу.
Ні, я міряю виручку за вихідні(субота/неділя) до повномасштабної і тепер!
Тобто 2дня до 2днів, чи то всі вихідні "до" і усі вихідні "тепер"!(а переважно у вихідні дні і були найкращі каси👍)
1 З чотирьох поставлених мною питань - на три жодної реакції.
Я вважаю що тут в опонента навіть не було варіанту відповісти щось розумне
2 По питанню номер3
а - якщо тривалість роботи зменшується в 3 рази - привабливість для покупців зменшується разів в 5-10
б - пояснення просте як двері
Одне діло виявивши що потрібна якась копіїчана шприха чи ніпель - підняти пяту точку і піти купити
і зовсім інше - підняти пяту точку, і прийшовши облизати замок з гарним написом - приходьте тоді коли ми будемо працювати і нам пофіг що у вихідні ви( потенційні покупці) не працюєте...а якщо врахувати що 70-80% покупок робили не роздрібні покупці, а майсрти різних там веломайстерень...то взагалі дивно що щось продається.
Тому по бізнесу
В будь якому бізнесі працюють три складових в різновідсотковому поєднанні
Капітал
Праця
Ідея.....
Капітал долярчик конвертував в житло
Працювати він не хоче
Ідей в нього немає...
Який висновок після усвідомлення цих трьох понять?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25926
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 2911 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:36
budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 18 вер, 2022 21:58
Успіх написав:
Ну, як вам математика?
кінчай торгувати,бо нічим решту давати
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7034
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1437 раз.
- Подякували: 1391 раз.
-
- Профіль
-
-
1
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3666
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1748 раз.
- Подякували: 1616 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:10
Однозначно!
Доллярчик всегда должен быть в топе.
(апнул слегонца)
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11457
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1554 раз.
- Подякували: 3419 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:10
Alex2007 написав: Успіх написав:
таки да, забыли админы прикрутить кнопку "ответить" снизу
но я вижу тема все-равно вырывается в топ. D
А то!
В бізнесі стільки нюансів, що ого-гоооооо!
Лише той, хто не в бізнесі, то думає, що все просто/легко! І, мав би він гроші для старту, то він би всім показав!!!
п.с.
Нє, ну реально форум трохи відволікає від того всього "бабахання"!
Але ще раз повторюсь - добре, що тепер переважно наші насипають виродкам!👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 18 вер, 2022 22:12
antey1969 написав:
Однозначно!
Доллярчик всегда должен быть в топе.
(апнул слегонца)
Не може бути!))))
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Пон 19 вер, 2022 00:43
Успіх написав:
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5383
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 630 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:46
uaprofi написав: Успіх написав:
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)
Та оренда там не висока(тут мені також казали, що де не висока оренда, там і не висока виручка)
Проблема бачу полягає саме в тому, що переважно крутяться клієнти з клубу "ніщита"
і навіть, таких - маловато...
Що їм і дешеві речі - дорого! Або, і хотіли б купити, та ще чекають на пенсію/зарплату, а потім чомусь не всі приходять(які обіцяли)
Ще, по легенді)) моя торгова "точка" є на базарі/ринку - а це ж, наче, вічний рій/постійний потік людей!!!(ага, а насправді, куй там
ще перед Новим роком і перед Великоднем - то щось наче таке є... - а решта ~ 330днів у році, то можна, навіть, перекотиполе як в пустелі, по рядах спостерігати
)
Все згадую товкучку на Краківському базарі - оце потік людей! Оце крутяк!
Але це я пам'ятаю ще 15р. тому, а як зараз там - хто зна
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:53
Займитесь продажей военной тематики. Смотрю сейчас там постоянно поток людей и что то покупают. Добавить к этому можно рыбацкую тему, там много товаров подходит как для военных, так и для рыбаков. Рыбаки фанаты и они готовы покупать в ущерб покупкам в дом продуктов питания при любых кризисах.
У меня проблем с арендой от них не было не в период карантина, не в период сейчас войны.
Правда там должно быть тысячи наименований и если что, то распродать моментально с дисконтом 50% от закупочной.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 19 вер, 2022 09:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5756
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 651 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|