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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:58

  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:01

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:

Военные сейчас получают много, могут попросить купить две бутылочки - бегуну. Одну ему, одну себе.))
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Чекаємо на будівельника, який розставить всі крапки над і)))
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:55

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Тут подейкують, що будівельних - злився))
Як так?
Вже і від цифрів втікає?)))
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