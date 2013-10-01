|
|
|
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 19 вер, 2022 09:58
Успіх написав:
..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))
но не запрещено покупать
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6951
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2079 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:01
sequence написав: Успіх написав:
..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))
но не запрещено покупать
Военные сейчас получают много, могут попросить купить две бутылочки - бегуну. Одну ему, одну себе.))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5794
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17
Чекаємо на будівельника, який розставить всі крапки над і)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3986
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:52
Успіх написав: budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з тато
м недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3986
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:05
Успіх торгаші вкладають гроші у рекламу і продають дорожче.
Ви не вкладаєте і не можете продати дешевше.
Цілком нормальна ситуація
-
mcduck
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 01.09.22
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1730
|
|
|0
|4057
|
Вів 01 жов, 2013 07:17
s-a-m-7-7-7
|