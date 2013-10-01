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Бізнес Долярчика/Успіха
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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:58

  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:01

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:

Военные сейчас получают много, могут попросить купить две бутылочки - бегуну. Одну ему, одну себе.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Чекаємо на будівельника, який розставить всі крапки над і)))
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:52

Шок!©

  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!

От з татом недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!

Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:05

Успіх торгаші вкладають гроші у рекламу і продають дорожче.
Ви не вкладаєте і не можете продати дешевше.
Цілком нормальна ситуація
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:09

Успіх, ось щоб не бути голослівним - ніша досить конкурентна та заїзжена - одяг
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А торгаші завжди жалітимуться - це в них стиль такий :mrgreen:
mcduck
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