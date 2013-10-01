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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:58

  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:01

  sequence написав:
  Успіх написав:..
Військовим же заборонено продавати алкоголь!))))

но не запрещено покупать :wink:

Военные сейчас получают много, могут попросить купить две бутылочки - бегуну. Одну ему, одну себе.))
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Чекаємо на будівельника, який розставить всі крапки над і)))
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 14:52

Шок!©

  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!

От з татом недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!

Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:05

Успіх торгаші вкладають гроші у рекламу і продають дорожче.
Ви не вкладаєте і не можете продати дешевше.
Цілком нормальна ситуація
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:09

Успіх, ось щоб не бути голослівним - ніша досить конкурентна та заїзжена - одяг
Зображення

А торгаші завжди жалітимуться - це в них стиль такий :mrgreen:
mcduck
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 22:23

:( :D
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 08:45

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:1. Да, если 20к х 3 точки, то все норм, грех жаловаться. Рав4 можно обновить.

Уважаемый, у вас сколько точек и есть ли свой бизне вообще?
  Ромасик написав:2. Я получаю хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей (продавцов, не организаторов), и думаю, как же их жизнь так нагнула?

Вот, мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали. Как откроете свои точки кофе - приходите, поговорим о бизнессе, а пока... Просто пока :)
Кстати, я рад что у вас хорошая ЗП. Но вы зависите от работадателя. Увы. Это уже плохо. Но тешьте себя хорошей ЗП и смотрите дальше на тех, кто стоит за прилавком, с призрением... Главное чтобы вам в вашей жизни не пришлось занять их место(или подобное). Потому как жизнь штука такая - непредсказуемая.... Сегоджня ты на коне, а завтра в дерьме :)
  Ромасик написав:3. Интернет пробовал в 2010-2014. Вроде было неплохо. Потом все легло и не встало. Имхо, крупные сети захватили рынок.

Да, а я начал заниматься провайдингом. И у меня все хорошо! А вот старый бизнесс - загибается. Но он уже и не так интересен на фоне потока денег и моей личной заинтересованности. Я вообще его привел как пример - как было тогда и как сейчас в довольно простом бизнесе.
  Ромасик написав:4. Ни сколько не пытался вас оскробить, скорее острый намек на смену экономических моделей. А бизнесмен должен их уметь отслеживать и адаптироваться. Я смотрю на смену веков с колокольни потребителя. А мнение потребителя для бизнесмена тоже должно учитываться (маркетинг).

Наемный работник рассуждает про экономические модели бизнеса... Вам лет 20-30 наверное :) Да, новое поколение смузи - оно такое :D
  Ромасик написав:5. Мои соседи в детстве (у бабушек в провинции) были крутыми - торговали на базаре шмотками. Теперь приезжаешь - ездят на ушатонном Добло, дом как построили, так он и застрял в 2000х, даже некое сочувствие к ним в связи со сменой эпох. Так и вы с Долярчиком мне их напоминаете с 20 летними воспоминаниями о прекрасных временах)

Расскажите нам чего вы в жизни добились? Небось пишите нам с личного бизнесджета по пути на деловую встречу о покупке гугла в Калифорнию?
  Ромасик написав:6. Вы озвучили свой доход с точки 20к. Девочки (две?) Хоть по 10к имеют? Не Киев?

доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2. Но к чему вам это? У вас ни своего бизнеса, только подсчеты на калькуляторе и опыт соседей торгашей... Поймите, мы в разных весовых категориях... я давно не работаю на кого-то за зарплату и давно сам себя обеспечиваю и даю рабочие места другим людям... Мы никогда не поймем друг-друга )))
  Ромасик написав:7. Я духи в брокардах, космо покупал. В левых магазинчиках - не помню. Даже когжа был бедным студентом. Были попытки в инете, оригиналы, но есть большие сомнения в качестве.

Бедный студент 20 лет назад покупает не пиражок и чай возле учебного корпуса, а шанель или диор на студенческую ЗП. Я почти поверил :lol:
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 09:20

Багато тонкощів є в бізнесі ;)

  dimo_0n написав:доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2

От якраз в тому то і справа, що наскільки треба заморочитись на 3 точки(скільки головняку) - і отримувати лише 20К/міс.(хоча, це ще не настільки погано, але...)
Я, до повномаштабної - теж дотягував до 20К, але з 1 точки. Але, я там сам працював! Тобто, отих умовних 9К продавця - просто доплюсовувались мені))
А, колись(років 8-9тому) то пробував другу точку відкривати(пробував тричі в різних локаціях) - то виходило, переважно в мінус... і лише на третій спробі - виходило +/- на нуль!)))
Тож, скільки треба заморочились, щоб вийти на нуль! Карл!!! :lol:
І, то думаю "чому так?" - бо специфіка товару мого така, в якому треба розумітись... і....., а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!

Коротше, в бізнесі стільки тонкощів, що хто в ньому "не варився", того зразу видно неозброєним оком! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 09:27

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

скільки повідомлень пропало на Валютній гілці для цієї теми :o
Shaman
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