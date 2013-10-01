но не запрещено покупать
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Додано: Пон 19 вер, 2022 09:58
Додано: Пон 19 вер, 2022 10:01
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:17
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Чекаємо на будівельника, який розставить всі крапки над і)))
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:52
Шок!©
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з татом недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:05
Успіх торгаші вкладають гроші у рекламу і продають дорожче.
Ви не вкладаєте і не можете продати дешевше.
Цілком нормальна ситуація
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:09
Успіх, ось щоб не бути голослівним - ніша досить конкурентна та заїзжена - одяг
А торгаші завжди жалітимуться - це в них стиль такий
Додано: Нед 25 вер, 2022 08:45
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Уважаемый, у вас сколько точек и есть ли свой бизне вообще?
Вот, мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали. Как откроете свои точки кофе - приходите, поговорим о бизнессе, а пока... Просто пока
Кстати, я рад что у вас хорошая ЗП. Но вы зависите от работадателя. Увы. Это уже плохо. Но тешьте себя хорошей ЗП и смотрите дальше на тех, кто стоит за прилавком, с призрением... Главное чтобы вам в вашей жизни не пришлось занять их место(или подобное). Потому как жизнь штука такая - непредсказуемая.... Сегоджня ты на коне, а завтра в дерьме
Да, а я начал заниматься провайдингом. И у меня все хорошо! А вот старый бизнесс - загибается. Но он уже и не так интересен на фоне потока денег и моей личной заинтересованности. Я вообще его привел как пример - как было тогда и как сейчас в довольно простом бизнесе.
Наемный работник рассуждает про экономические модели бизнеса... Вам лет 20-30 наверное Да, новое поколение смузи - оно такое
Расскажите нам чего вы в жизни добились? Небось пишите нам с личного бизнесджета по пути на деловую встречу о покупке гугла в Калифорнию?
доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2. Но к чему вам это? У вас ни своего бизнеса, только подсчеты на калькуляторе и опыт соседей торгашей... Поймите, мы в разных весовых категориях... я давно не работаю на кого-то за зарплату и давно сам себя обеспечиваю и даю рабочие места другим людям... Мы никогда не поймем друг-друга )))
Бедный студент 20 лет назад покупает не пиражок и чай возле учебного корпуса, а шанель или диор на студенческую ЗП. Я почти поверил
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:20
Багато тонкощів є в бізнесі ;)
От якраз в тому то і справа, що наскільки треба заморочитись на 3 точки(скільки головняку) - і отримувати лише 20К/міс.(хоча, це ще не настільки погано, але...)
Я, до повномаштабної - теж дотягував до 20К, але з 1 точки. Але, я там сам працював! Тобто, отих умовних 9К продавця - просто доплюсовувались мені))
А, колись(років 8-9тому) то пробував другу точку відкривати(пробував тричі в різних локаціях) - то виходило, переважно в мінус... і лише на третій спробі - виходило +/- на нуль!)))
Тож, скільки треба заморочились, щоб вийти на нуль! Карл!!!
І, то думаю "чому так?" - бо специфіка товару мого така, в якому треба розумітись... і....., а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!
Коротше, в бізнесі стільки тонкощів, що хто в ньому "не варився", того зразу видно неозброєним оком!
Додано: Нед 25 вер, 2022 09:27
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
скільки повідомлень пропало на Валютній гілці для цієї теми
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