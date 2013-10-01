Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Ромасик написав: 1. Да, если 20к х 3 точки, то все норм, грех жаловаться. Рав4 можно обновить. 1. Да, если 20к х 3 точки, то все норм, грех жаловаться. Рав4 можно обновить.

Ромасик написав: 2. Я получаю хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей (продавцов, не организаторов), и думаю, как же их жизнь так нагнула? 2. Яхорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей (продавцов, не организаторов), и думаю, как же их жизнь так нагнула?

Ромасик написав: 3. Интернет пробовал в 2010-2014. Вроде было неплохо. Потом все легло и не встало. Имхо, крупные сети захватили рынок.

3. Интернет пробовал в 2010-2014. Вроде было неплохо. Потом все легло и не встало. Имхо, крупные сети захватили рынок.

Ромасик написав: 4. Ни сколько не пытался вас оскробить, скорее острый намек на смену экономических моделей. А бизнесмен должен их уметь отслеживать и адаптироваться. Я смотрю на смену веков с колокольни потребителя. А мнение потребителя для бизнесмена тоже должно учитываться (маркетинг). 4. Ни сколько не пытался вас оскробить, скорее острый намек на смену экономических моделей. А бизнесмен должен их уметь отслеживать и адаптироваться. Я смотрю на смену веков с колокольни потребителя. А мнение потребителя для бизнесмена тоже должно учитываться (маркетинг).

Ромасик написав: 5. Мои соседи в детстве (у бабушек в провинции) были крутыми - торговали на базаре шмотками. Теперь приезжаешь - ездят на ушатонном Добло, дом как построили, так он и застрял в 2000х, даже некое сочувствие к ним в связи со сменой эпох. Так и вы с Долярчиком мне их напоминаете с 20 летними воспоминаниями о прекрасных временах)

5. Мои соседи в детстве (у бабушек в провинции) были крутыми - торговали на базаре шмотками. Теперь приезжаешь - ездят на ушатонном Добло, дом как построили, так он и застрял в 2000х, даже некое сочувствие к ним в связи со сменой эпох. Так и вы с Долярчиком мне их напоминаете с 20 летними воспоминаниями о прекрасных временах)

Ромасик написав: 6. Вы озвучили свой доход с точки 20к. Девочки (две?) Хоть по 10к имеют? Не Киев?

6. Вы озвучили свой доход с точки 20к. Девочки (две?) Хоть по 10к имеют? Не Киев?

Ромасик написав: 7. Я духи в брокардах, космо покупал. В левых магазинчиках - не помню. Даже когжа был бедным студентом. Были попытки в инете, оригиналы, но есть большие сомнения в качестве. 7. Я духи в брокардах, космо покупал. В левых магазинчиках - не помню. Даже когжа был бедным студентом. Были попытки в инете, оригиналы, но есть большие сомнения в качестве.

Уважаемый, у вас сколько точек и есть ли свой бизне вообще?Вот, мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали. Как откроете свои точки кофе - приходите, поговорим о бизнессе, а пока... Просто покаКстати, я рад что у вас хорошая ЗП. Но вы зависите от работадателя. Увы. Это уже плохо. Но тешьте себя хорошей ЗП и смотрите дальше на тех, кто стоит за прилавком, с призрением... Главное чтобы вам в вашей жизни не пришлось занять их место(или подобное). Потому как жизнь штука такая - непредсказуемая.... Сегоджня ты на коне, а завтра в дерьмеДа, а я начал заниматься провайдингом. И у меня все хорошо! А вот старый бизнесс - загибается. Но он уже и не так интересен на фоне потока денег и моей личной заинтересованности. Я вообще его привел как пример - как было тогда и как сейчас в довольно простом бизнесе.Наемный работник рассуждает про экономические модели бизнеса... Вам лет 20-30 наверноеДа, новое поколение смузи - оно такоеРасскажите нам чего вы в жизни добились? Небось пишите нам с личного бизнесджета по пути на деловую встречу о покупке гугла в Калифорнию?доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2. Но к чему вам это? У вас ни своего бизнеса, только подсчеты на калькуляторе и опыт соседей торгашей... Поймите, мы в разных весовых категориях... я давно не работаю на кого-то за зарплату и давно сам себя обеспечиваю и даю рабочие места другим людям... Мы никогда не поймем друг-друга )))Бедный студент 20 лет назад покупает не пиражок и чай возле учебного корпуса, а шанель или диор на студенческую ЗП. Я почти поверил