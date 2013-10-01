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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 25 вер, 2022 09:59
Успіх написав: dimo_0n написав:доход с 3-х точек!!!
Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2
От якраз в тому то і справа, що наскільки треба заморочитись на 3 точки(скільки головняку) - і отримувати лише 20К/міс.(хоча, це ще не настільки погано, але...)
Я, до повномаштабної - теж дотягував до 20К, але з 1 точки. Але, я там сам працював! Тобто, отих умовних 9К продавця - просто доплюсовувались мені))
А, колись(років 8-9тому) то пробував другу точку відкривати(пробував тричі в різних локаціях) - то виходило, переважно в мінус... і лише на третій спробі - виходило +/- на нуль!)))
Тож, скільки треба заморочились, щоб вийти на нуль! Карл!!!
І, то думаю "чому так?" - бо специфіка товару мого така, в якому треба розумітись... і....., а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!
Коротше, в бізнесі стільки тонкощів
, що хто в ньому "не варився", того зразу видно неозброєним оком!
Успіх, якщо ви не можете масштабувати свій бізнес, то як на мене, це не зовсім бізнес, а ваша самозайнятість
тонкощів багато, але є тенденції. і ці тенденції такі - розвиваються продажі через інет та великі мережі. а такі точки помирають, чи максимум що ці бізнеси можуть - забезпечити власника зп. десь це швидче, десь повільніше - але тренд є.
ви не кажете, що продаєте, то гадати о причинах можна довго. але якщо ціна низка, а продажу немає - то може взагалі перестали покупати, або купують в інших місцях та на ринок за цим вже не ходять.
наприклад, у мого знайомого теж такий собі бізнес - продажі велозапчастин. так там тільки інет та нова пошта - все. а от знайти людини, щоб доручити їй цю роботи - з цим проблеми - тому займається сам.
інший приклад - ринок металобрухту. колись я пам'ятаю часи, коли в країні на місяць збирали 500 - 600 т тон. до війни було десь 250-300 т тон на місяць. а знаєте скільки зараз - 25 т тон на місяць - я навіть не знаю, що роблять власники прощадок. брухт нікому не потрібен. навіть бомжи жаляться, що нема сенсу здавати брухт по 1,5 грн/кг
.
й ще - насправді підприємницьку жилку мають далеко не всі. просто у нас в 90 не було взагалі нічого, тому чим би не займався - були космічні заробітки. то багато хто вважає себе вдалим бізнесменом. але після 2008 десь - щось багато почалось сипатись, бо умови стали більш жорсткими, почали розвиток ті ж мережеві магазини. й виявилось, що добре організовані далеко не всі бізнеси.
у моїх одногрупників на початку 00х було багато бізнесів. але майже ні в кого не залашилось - чи ледь жевріє та власник шукає, куди піти працювати, дехто емігрував. щось пристойне залишилось лише у пари людей.
тобто я про що - якщо ваш бізнес одна точка та ледь жевріє - і у нього немає нічого унікального - то треба подумати про інше. у вас як раз переломний момент
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 вер, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:05
dimo_0n написав: Ромасик написав:
1. Да, если 20к х 3 точки, то все норм, грех жаловаться. Рав4 можно обновить.
Уважаемый, у вас сколько точек и есть ли свой бизне вообще?
Ромасик написав:
2. Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей (продавцов, не организаторов), и думаю, как же их жизнь так нагнула?
Вот, мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали. Как откроете свои точки кофе - приходите, поговорим о бизнессе, а пока... Просто пока
Кстати, я рад что у вас хорошая ЗП. Но вы зависите от работадателя. Увы. Это уже плохо. Но тешьте себя хорошей ЗП и смотрите дальше на тех, кто стоит за прилавком, с призрением... Главное чтобы вам в вашей жизни не пришлось занять их место(или подобное). Потому как жизнь штука такая - непредсказуемая.... Сегоджня ты на коне, а завтра в дерьме
Ромасик написав:
3. Интернет пробовал в 2010-2014. Вроде было неплохо. Потом все легло и не встало. Имхо, крупные сети захватили рынок.
Да, а я начал заниматься провайдингом. И у меня все хорошо! А вот старый бизнесс - загибается. Но он уже и не так интересен на фоне потока денег и моей личной заинтересованности. Я вообще его привел как пример - как было тогда и как сейчас в довольно простом бизнесе.
Ромасик написав:
4. Ни сколько не пытался вас оскробить, скорее острый намек на смену экономических моделей. А бизнесмен должен их уметь отслеживать и адаптироваться. Я смотрю на смену веков с колокольни потребителя. А мнение потребителя для бизнесмена тоже должно учитываться (маркетинг).
Наемный работник рассуждает про экономические модели бизнеса... Вам лет 20-30 наверное
Да, новое поколение смузи - оно такое
Ромасик написав:
5. Мои соседи в детстве (у бабушек в провинции) были крутыми - торговали на базаре шмотками. Теперь приезжаешь - ездят на ушатонном Добло, дом как построили, так он и застрял в 2000х, даже некое сочувствие к ним в связи со сменой эпох. Так и вы с Долярчиком мне их напоминаете с 20 летними воспоминаниями о прекрасных временах)
Расскажите нам чего вы в жизни добились? Небось пишите нам с личного бизнесджета по пути на деловую встречу о покупке гугла в Калифорнию?
Ромасик написав:
6. Вы озвучили свой доход с точки 20к. Девочки (две?) Хоть по 10к имеют? Не Киев?
доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2. Но к чему вам это? У вас ни своего бизнеса, только подсчеты на калькуляторе и опыт соседей торгашей... Поймите, мы в разных весовых категориях... я давно не работаю на кого-то за зарплату и давно сам себя обеспечиваю и даю рабочие места другим людям... Мы никогда не поймем друг-друга )))
Ромасик написав:
7. Я духи в брокардах, космо покупал. В левых магазинчиках - не помню. Даже когжа был бедным студентом. Были попытки в инете, оригиналы, но есть большие сомнения в качестве.
Бедный студент 20 лет назад покупает не пиражок и чай возле учебного корпуса, а шанель или диор на студенческую ЗП. Я почти поверил
1. Если 20к в сумме, тогда да, вам нужно к Долярчику
2. Я же говорю, в 2010-2014 занимался интернет магазином. Были планы на шоу-рум.
В те года предлагали в пивнухи вложиться, но стреманулся. В 2018 в цветочный киоск. Но как услышал, сколько нужно вложиться, вкалывать, я сказал нее, лучше я в теплый офис 8 часов в день / 40 в неделю / белая зп / отпуск / 13-14 зарплата и корпоративы.
4. 30+
5. С Гуглом не шутите, я полноправный его акционер. Ну чего-то добился, измеряемого стоимостью киевских квартир.
7. Бедный студент с 18 лет вкалывал, поэтому духи 100 баксов / 100 мл к концу обучения мог себе позволить, в тч версаче, диор, геррера.
Востаннє редагувалось Ромасик
в Нед 25 вер, 2022 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:06
Shaman написав:
скільки повідомлень пропало на Валютній гілці для цієї теми
Правда?
Добре, що я їх всі прочитав
Крім останніх двох
Бачите, сюди - не дуже хочуть заходити, а на валютній, то нормально спілкуються
(це так як в торгівлі прохідне місце і місце в тупіку, де люди не доходять)
- а тема то ж цікава!!!
👍😁
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:08
Успіх написав: Shaman написав:
скільки повідомлень пропало на Валютній гілці для цієї теми
Правда?
Добре, що я їх всі прочитав
Крім останніх двох
Бачите, сюди - не дуже хочуть заходити, а на валютній, то нормально спілкуються
(це так як в торгівлі прохідне місце і місце в тупіку, де люди не доходять)
- а тема то ж цікава!!!
👍😁
Развлекаем Долярчика😄
Я же вам еще в этой
ветке понаписывал, а вы не командуете там)
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:14
dimo_0n написав: Ромасик написав:
1. Да, если 20к х 3 точки, то все норм, грех жаловаться. Рав4 можно обновить.
Уважаемый, у вас сколько точек и есть ли свой бизне вообще?
Ромасик написав:
2. Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей (продавцов, не организаторов), и думаю, как же их жизнь так нагнула?
Вот, мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали. Как откроете свои точки кофе - приходите, поговорим о бизнессе, а пока... Просто пока
Кстати, я рад что у вас хорошая ЗП. Но вы зависите от работадателя. Увы. Это уже плохо. Но тешьте себя хорошей ЗП и смотрите дальше на тех, кто стоит за прилавком, с призрением... Главное чтобы вам в вашей жизни не пришлось занять их место(или подобное). Потому как жизнь штука такая - непредсказуемая.... Сегоджня ты на коне, а завтра в дерьме
Ромасик написав:
3. Интернет пробовал в 2010-2014. Вроде было неплохо. Потом все легло и не встало. Имхо, крупные сети захватили рынок.
Да, а я начал заниматься провайдингом. И у меня все хорошо! А вот старый бизнесс - загибается. Но он уже и не так интересен на фоне потока денег и моей личной заинтересованности. Я вообще его привел как пример - как было тогда и как сейчас в довольно простом бизнесе.
Ромасик написав:
4. Ни сколько не пытался вас оскробить, скорее острый намек на смену экономических моделей. А бизнесмен должен их уметь отслеживать и адаптироваться. Я смотрю на смену веков с колокольни потребителя. А мнение потребителя для бизнесмена тоже должно учитываться (маркетинг).
Наемный работник рассуждает про экономические модели бизнеса... Вам лет 20-30 наверное
Да, новое поколение смузи - оно такое
Ромасик написав:
5. Мои соседи в детстве (у бабушек в провинции) были крутыми - торговали на базаре шмотками. Теперь приезжаешь - ездят на ушатонном Добло, дом как построили, так он и застрял в 2000х, даже некое сочувствие к ним в связи со сменой эпох. Так и вы с Долярчиком мне их напоминаете с 20 летними воспоминаниями о прекрасных временах)
Расскажите нам чего вы в жизни добились? Небось пишите нам с личного бизнесджета по пути на деловую встречу о покупке гугла в Калифорнию?
Ромасик написав:
6. Вы озвучили свой доход с точки 20к. Девочки (две?) Хоть по 10к имеют? Не Киев?
доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.
Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2. Но к чему вам это? У вас ни своего бизнеса, только подсчеты на калькуляторе и опыт соседей торгашей... Поймите, мы в разных весовых категориях... я давно не работаю на кого-то за зарплату и давно сам себя обеспечиваю и даю рабочие места другим людям... Мы никогда не поймем друг-друга )))
Ромасик написав:
7. Я духи в брокардах, космо покупал. В левых магазинчиках - не помню. Даже когжа был бедным студентом. Были попытки в инете, оригиналы, но есть большие сомнения в качестве.
Бедный студент 20 лет назад покупает не пиражок и чай возле учебного корпуса, а шанель или диор на студенческую ЗП. Я почти поверил
який чудовий приклад самовпевненості з обох сторін.
з одного боку "Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей"
з іншого "мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали".
поперше, це не категорії різні, а напрямки. а категорії може й однакові.
я найманий працівник. але поперше, це не заважає мені давати оцінку, тому що моя робота - оцінювати ефективність бізнесу та шукати як можно поліпшити.
по-друге, моя зп може бути більшою, ніж дохід в дрібних бізнесах. так популярні нині ІТшники-сіньори можуть дати фору багатьом бізнесменам.
зазвичай, коли бізнес великий, прибутки там неспівставні з зп - але й грошей треба вложити чимало, зараз вже не 90. чи багато тут власників бізнесу, річний дохід яких перевищує ФОП 3 групи - отож.
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Shaman
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:24
Shaman написав:
який чудовий приклад самовпевненості з обох сторін.
з одного боку "Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей"
з іншого "мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали".
Я извиняюсь за свою самоуверенность, но я имел выбор между предпринимательством и наемным. И по оценке объективных факторов выбрал наемного. Я считаю, бизнесом занимаются не от хорошей жизни. Очень много ответственности и выхлоп, который ей не соответствует. Хотя у некоторых это хорошо выстреливает. А некоторые горе-предприниматели считают наемных лохами. Им нужна свобода (но это уже субъективный фактор).
В 90х конечно, другой работы не было. Поэтому торгаши были крутыми. Сейчас есть много квалифицированной работы (в Киеве в первую очередь, но не только), где можно зарабатывать больше предпринимателей.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:28
Shaman написав:
Успіх, якщо ви не можете масштабувати свій бізнес, то як на мене, це не зовсім бізнес, а ваша самозайнятість
Та воно, наче, так і є))
Shaman написав:
розвиваються продажі через інет та великі мережі. а такі точки помирають, чи максимум що ці бізнеси можуть - забезпечити власника зп. десь це швидче, десь повільніше - але тренд є.
Нажаль, теж десь так і є...
Shaman написав:
ви не кажете, що продаєте, то гадати о причинах можна довго. але якщо ціна низка, а продажу немає - то може взагалі перестали покупати, або купують в інших місцях та на ринок за цим вже не ходять.
Так, занадто багато пропозицій довкола і в інеті(і бачу пох, що в мене дешевше)
Shaman написав:
наприклад, у мого знайомого теж такий собі бізнес - продажі велозапчастин. так там тільки інет та нова пошта - все. а от знайти людини, щоб доручити їй цю роботи - з цим проблеми - тому займається сам.
Оце - 100% так і є, бо в цьому треба знатись і кожного не візьмеш!
Shaman написав:
інший приклад - ринок металобрухту. колись я пам'ятаю часи, коли в країні на місяць збирали 500 - 600 т тон. до війни було десь 250-300 т тон на місяць. а знаєте скільки зараз - 25 т тон на місяць - я навіть не знаю, що роблять власники прощадок. брухт нікому не потрібен. навіть бомжи жаляться, що нема сенсу здавати брухт по 1,5 грн/кг .
Так, я бачу/розумію, що зараз важко всім...
Shaman написав:
у моїх одногрупників на початку 00х було багатих бізнесів. але майже ні в кого не залашилось - чи ледь жевріє та власник шукає, куди піти працювати, дехто емігрував. щось пристойне залишилось лише у пари людей.
Тобто, це тренд такий...? - і те, що я 12р. в цьому "борсався" і, ще й, навіть, умудрився заробити на дві квартири - це означає неабиякий УСПІХ?!!!👍👍👍😀😁
Shaman написав:
тобто я про що - якщо ваш бізнес одна точка та ледь жевріє - і у нього немає нічого унікального - то треба подумати про інше. у вас як раз переломний момент
Саме так!
Якраз справді - "переломний момент"
Ну, і я вже подумав про подальші дії))
Але, і саме обговорення бізнесу/різних бізнесів - мені дуже цікаве)) - це, наче, як рибаки про риболовлю балакають)) - куди поїхати/на яку наживку ловити/якісь тонкощі/"секретики" і т.п.)))👍😀
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:31
Ромасик написав:
Очень много ответственности и выхлоп, который ей не соответствует
О, нарешті - влучно сказали!
Ромасик написав:
Я же вам еще в этой ветке понаписывал, а вы не командуете там)
А що там балакати, якщо ви пропонуєте і так додушувати і так дохлі бізнеса))
От, якщо б ви знайшли, як відділити "дохлі" від масштабних крутеликів, які зловживають мінімальними податками, чи взагалі, ухиляються від них - то вам би ціни не було!)))
А гребсти під один гребінець всіх - це зовсім не правильно!
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 25 вер, 2022 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:33
Успіх написав: Shaman написав:
скільки повідомлень пропало на Валютній гілці для цієї теми
Правда?
Добре, що я їх всі прочитав
Крім останніх двох
Бачите, сюди - не дуже хочуть заходити, а на валютній, то нормально спілкуються
(це так як в торгівлі прохідне місце і місце в тупік
у, де люди не доходять) - а тема то ж цікава!!!
👍😁
не зовсім коректна аналогія.
бо валютну гілку прохідною зробив ДС, генеруючи контент, який був цікавий багатьом людям на протязі багатьох років. й хоча його з нами вже немає, поки що популярність залишається. а ви використовуєте це у власних цілях
але як на мене, то теж згасає, бо рівень дописів, на жаль падає. й те ще ваш бізнес на валютній гілці обговорюють на декілька сторінок - це свідчить про вашу особисту популярність
, але в цілому не на користь Валютної гілки.
в мене взагалі вузька тема - я намагаюсь розкласти по полочках ті цифри про гроші в країни, яка надає НБУ - а він надає дуже багато інфо насправді. так це взагалі більшості не цікаво, бо там багато цифр та й досвід треба певний мати, щоб розуміти, про що ці цифри кажуть. нема з ким обсудити, бо я ще теж тільки розбираюсь
більшість краще з вами подіскутує - хто по-доброму, хто ні.
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 вер, 2022 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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