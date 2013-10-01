Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Нед 25 вер, 2022 09:59

Успіх написав: dimo_0n написав: доход с 3-х точек!!! Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.

Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2 Вы там читаете по диагонали? И это доход сейчас. 20 лет назад все иначе было.Не Киев, имеют по 9К в среднем. Девочек на точках 2

От якраз в тому то і справа, що наскільки треба заморочитись на 3 точки(скільки головняку) - і отримувати лише 20К/міс.(хоча, це ще не настільки погано, але...)

Я, до повномаштабної - теж дотягував до 20К, але з 1 точки. Але, я там сам працював! Тобто, отих умовних 9К продавця - просто доплюсовувались мені))

А, колись(років 8-9тому) то пробував другу точку відкривати(пробував тричі в різних локаціях) - то виходило, переважно в мінус... і лише на третій спробі - виходило +/- на нуль!)))

Тож, скільки треба заморочились, щоб вийти на нуль! Карл!!!

І, то думаю "чому так?" - бо специфіка товару мого така, в якому треба розумітись... і....., а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!



Коротше, в бізнесі стільки тонкощів, що хто в ньому "не варився", того зразу видно неозброєним оком! От якраз в тому то і справа, що наскільки треба заморочитись на 3 точки(скільки головняку) - і отримувати лише 20К/міс.(хоча, це ще не настільки погано, але...)Я, до повномаштабної - теж дотягував до 20К, але з 1 точки. Але, я там сам працював! Тобто, отих умовних 9К продавця - просто доплюсовувались мені))А, колись(років 8-9тому) то пробував другу точку відкривати(пробував тричі в різних локаціях) - то виходило, переважно в мінус... і лише на третій спробі - виходило +/- на нуль!)))Тож, скільки треба заморочились, щоб вийти на нуль! Карл!!!І, то думаю "чому так?" - бо специфіка товару мого така, в якому треба розумітись... і....., а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!Коротше, в, що хто в ньому "не варився", того зразу видно неозброєним оком!

Успіх, якщо ви не можете масштабувати свій бізнес, то як на мене, це не зовсім бізнес, а ваша самозайнятістьтонкощів багато, але є тенденції. і ці тенденції такі - розвиваються продажі через інет та великі мережі. а такі точки помирають, чи максимум що ці бізнеси можуть - забезпечити власника зп. десь це швидче, десь повільніше - але тренд є.ви не кажете, що продаєте, то гадати о причинах можна довго. але якщо ціна низка, а продажу немає - то може взагалі перестали покупати, або купують в інших місцях та на ринок за цим вже не ходять.наприклад, у мого знайомого теж такий собі бізнес - продажі велозапчастин. так там тільки інет та нова пошта - все. а от знайти людини, щоб доручити їй цю роботи - з цим проблеми - тому займається сам.інший приклад - ринок металобрухту. колись я пам'ятаю часи, коли в країні на місяць збирали 500 - 600 т тон. до війни було десь 250-300 т тон на місяць. а знаєте скільки зараз - 25 т тон на місяць - я навіть не знаю, що роблять власники прощадок. брухт нікому не потрібен. навіть бомжи жаляться, що нема сенсу здавати брухт по 1,5 грн/кгй ще - насправді підприємницьку жилку мають далеко не всі. просто у нас в 90 не було взагалі нічого, тому чим би не займався - були космічні заробітки. то багато хто вважає себе вдалим бізнесменом. але після 2008 десь - щось багато почалось сипатись, бо умови стали більш жорсткими, почали розвиток ті ж мережеві магазини. й виявилось, що добре організовані далеко не всі бізнеси.у моїх одногрупників на початку 00х було багато бізнесів. але майже ні в кого не залашилось - чи ледь жевріє та власник шукає, куди піти працювати, дехто емігрував. щось пристойне залишилось лише у пари людей.тобто я про що - якщо ваш бізнес одна точка та ледь жевріє - і у нього немає нічого унікального - то треба подумати про інше. у вас як раз переломний момент