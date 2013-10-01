Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Нед 25 вер, 2022 10:39

Ромасик написав: 1. Если 20к в сумме, тогда да, вам нужно к Долярчику 1. Если 20к в сумме, тогда да, вам нужно к Долярчику

Ромасик написав: 2. Я же говорю, в 2010-2014 занимался интернет магазином. Были планы на шоу-рум.

В те года предлагали в пивнухи вложиться, но стреманулся. В 2018 в цветочный киоск. Но как услышал, сколько нужно вложиться, вкалывать, я сказал нее, лучше я в теплый офис 8 часов в день / 40 в неделю / белая зп / отпуск / 13-14 зарплата и корпоративы.

2. Я же говорю, в 2010-2014 занимался интернет магазином. Были планы на шоу-рум.В те года предлагали в пивнухи вложиться, но стреманулся. В 2018 в цветочный киоск. Но как услышал, сколько нужно вложиться, вкалывать, я сказал нее, лучше я в теплый офис 8 часов в день / 40 в неделю / белая зп / отпуск / 13-14 зарплата и корпоративы.

Ромасик написав: 4. 30+ 4. 30+

Ромасик написав: 5. С Гуглом не шутите, я полноправный его акционер. Ну чего-то добился, измеряемого стоимостью киевских квартир. 5. С Гуглом не шутите, я полноправный его акционер. Ну чего-то добился, измеряемого стоимостью киевских квартир.

Ромасик написав: 7. Бедный студент с 18 лет вкалывал, поэтому духи 100 баксов / 100 мл к концу обучения мог себе позволить, в тч версаче, диор, геррера. 7. Бедный студент с 18 лет вкалывал, поэтому духи 100 баксов / 100 мл к концу обучения мог себе позволить, в тч версаче, диор, геррера.

Еще раз, у меня не один бизнесс!! а этот бизнесс я собираюсь закрыть. Да и я сам как то разберусь, поэтому советы оставьте себе.Занимался интернет магазином, но розеткой не стал. Ну т.е. произошло примерно то же что с моей парфюмерией.... Так чем вы лучше остальных? Выбрали белую ЗП? Сменится руководство вашей галеры, или где вы там ИТишничаете и все, пойдете грузчиком на новую почту ))) Не дай бог конечно. А могут еще и в армию забрать. Война так то в стране.... Так что не будьте так самоуверенны в Киевской квартире.... Сколько там 100К долларов? Я эти деньги за год в свое время заработал и без ипотек купил. Так что расслабтесь.Ну угадал же )) Пока вы в школу ходили и играли во дворе я проживал лихие 90-е....Купить акции гугла через интерактив брокерс много ума не надо.... Так что вы снова мимо.Круто, молодец! 100 баксов к концу обучения - мощно