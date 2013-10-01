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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:34

Я знаю многих торгашей (условно говоря) с эпицентра, которые пошли работать после школы, далее в лет 25 пришлось получать ВО, поскольку карьерный рост в него упирался, а сейчас работают большими начальниками с зп далеко за 20+, мои ровесники скажем так. А эпицентров открывается много и директоров и начальников отделов нужно где-то брать.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:39

  Ромасик написав:1. Если 20к в сумме, тогда да, вам нужно к Долярчику

Еще раз, у меня не один бизнесс!! а этот бизнесс я собираюсь закрыть. Да и я сам как то разберусь, поэтому советы оставьте себе.
  Ромасик написав:2. Я же говорю, в 2010-2014 занимался интернет магазином. Были планы на шоу-рум.
В те года предлагали в пивнухи вложиться, но стреманулся. В 2018 в цветочный киоск. Но как услышал, сколько нужно вложиться, вкалывать, я сказал нее, лучше я в теплый офис 8 часов в день / 40 в неделю / белая зп / отпуск / 13-14 зарплата и корпоративы.

Занимался интернет магазином, но розеткой не стал. Ну т.е. произошло примерно то же что с моей парфюмерией.... Так чем вы лучше остальных? Выбрали белую ЗП? Сменится руководство вашей галеры, или где вы там ИТишничаете и все, пойдете грузчиком на новую почту ))) Не дай бог конечно. А могут еще и в армию забрать. Война так то в стране.... Так что не будьте так самоуверенны в Киевской квартире.... Сколько там 100К долларов? Я эти деньги за год в свое время заработал и без ипотек купил. Так что расслабтесь.

  Ромасик написав:4. 30+

Ну угадал же )) Пока вы в школу ходили и играли во дворе я проживал лихие 90-е....
  Ромасик написав:5. С Гуглом не шутите, я полноправный его акционер. Ну чего-то добился, измеряемого стоимостью киевских квартир.
Купить акции гугла через интерактив брокерс много ума не надо.... Так что вы снова мимо.
  Ромасик написав:7. Бедный студент с 18 лет вкалывал, поэтому духи 100 баксов / 100 мл к концу обучения мог себе позволить, в тч версаче, диор, геррера.

Круто, молодец! 100 баксов к концу обучения - мощно :lol:
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:45

  Ромасик написав:
  Shaman написав:який чудовий приклад самовпевненості з обох сторін.
з одного боку "Я получаю хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей"
з іншого "мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали".

Я извиняюсь за свою самоуверенность, но я имел выбор между предпринимательством и наемным. И по оценке объективных факторов выбрал наемного. Я считаю, бизнесом занимаются не от хорошей жизни. Очень много ответственности и выхлоп, который ей не соответствует. Хотя у некоторых это хорошо выстреливает. А некоторые горе-предприниматели считают наемных лохами. Им нужна свобода (но это уже субъективный фактор).
В 90х конечно, другой работы не было. Поэтому торгаши были крутыми. Сейчас есть много квалифицированной работы (в Киеве в первую очередь, но не только), где можно зарабатывать больше предпринимателей.

Сейчас тоже есть прибыльные бизнесы. Провайдинг - мой второй бизнес. 12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие. Сколько у вас там выходит программистом в Киеве? И да, я на работу не хожу каждый день. Процессы налажены, просто слежу чтобы все работало как надо. У меня за плечами 2 успешных бизнеса(парфюм был успешным и сейчас не в минусе), а что за плечами у вас? Парфюм, к слову, приносит доход 20 лет... А сколько вы там програмистом работаете? Лет 10? Ну вот через еще 10 приходите, пообщаемся :wink:
Востаннє редагувалось dimo_0n в Нед 25 вер, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 10:47

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:Я знаю многих торгашей (условно говоря) с эпицентра, которые пошли работать после школы, далее в лет 25 пришлось получать ВО, поскольку карьерный рост в него упирался, а сейчас работают большими начальниками с зп далеко за 20+, мои ровесники скажем так. А эпицентров открывается много и директоров и начальников отделов нужно где-то брать.

Я закончил ШВЛП в свое время. И у меня был выбор - летать за зарплату пилота(в то время, да и сейчас - это как програмист сейчас), либо взять свою жизнь в свои руки и нести за это полную ответственность. Я выбрал 2-е. И ни дня об этом пока еще не пожалел.
dimo_0n
 
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  #<1 ... 9101112
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