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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:34
Я знаю многих торгашей (условно говоря) с эпицентра, которые пошли работать после школы, далее в лет 25 пришлось получать ВО, поскольку карьерный рост в него упирался, а сейчас работают большими начальниками с зп далеко за 20+, мои ровесники скажем так. А эпицентров открывается много и директоров и начальников отделов нужно где-то брать.
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Ромасик
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:39
Ромасик написав:
1. Если 20к в сумме, тогда да, вам нужно к Долярчику
Еще раз, у меня не один бизнесс!! а этот бизнесс я собираюсь закрыть. Да и я сам как то разберусь, поэтому советы оставьте себе.
Ромасик написав:
2. Я же говорю, в 2010-2014 занимался интернет магазином. Были планы на шоу-рум.
В те года предлагали в пивнухи вложиться, но стреманулся. В 2018 в цветочный киоск. Но как услышал, сколько нужно вложиться, вкалывать, я сказал нее, лучше я в теплый офис 8 часов в день / 40 в неделю / белая зп / отпуск / 13-14 зарплата и корпоративы.
Занимался интернет магазином, но розеткой не стал. Ну т.е. произошло примерно то же что с моей парфюмерией.... Так чем вы лучше остальных? Выбрали белую ЗП? Сменится руководство вашей галеры, или где вы там ИТишничаете и все, пойдете грузчиком на новую почту ))) Не дай бог конечно. А могут еще и в армию забрать. Война так то в стране.... Так что не будьте так самоуверенны в Киевской квартире.... Сколько там 100К долларов? Я эти деньги за год в свое время заработал и без ипотек купил. Так что расслабтесь.
Ромасик написав:
4. 30+
Ну угадал же )) Пока вы в школу ходили и играли во дворе я проживал лихие 90-е....
Ромасик написав:
5. С Гуглом не шутите, я полноправный его акционер. Ну чего-то добился, измеряемого стоимостью киевских квартир.
Купить акции гугла через интерактив брокерс много ума не надо.... Так что вы снова мимо.
Ромасик написав:
7. Бедный студент с 18 лет вкалывал, поэтому духи 100 баксов / 100 мл к концу обучения мог себе позволить, в тч версаче, диор, геррера.
Круто, молодец! 100 баксов к концу обучения - мощно
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dimo_0n
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:45
Ромасик написав: Shaman написав:
який чудовий приклад самовпевненості з обох сторін.
з одного боку "Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей"
з іншого "мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали".
Я извиняюсь за свою самоуверенность, но я имел выбор между предпринимательством и наемным. И по оценке объективных факторов выбрал наемного. Я считаю, бизнесом занимаются не от хорошей жизни. Очень много ответственности и выхлоп, который ей не соответствует. Хотя у некоторых это хорошо выстреливает. А некоторые горе-предприниматели считают наемных лохами. Им нужна свобода (но это уже субъективный фактор).
В 90х конечно, другой работы не было. Поэтому торгаши были крутыми. Сейчас есть много квалифицированной работы (в Киеве в первую очередь, но не только), где можно зарабатывать больше предпринимателей.
Сейчас тоже есть прибыльные бизнесы. Провайдинг - мой второй бизнес. 12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие. Сколько у вас там выходит программистом в Киеве? И да, я на работу не хожу каждый день. Процессы налажены, просто слежу чтобы все работало как надо. У меня за плечами 2 успешных бизнеса(парфюм был успешным и сейчас не в минусе), а что за плечами у вас? Парфюм, к слову, приносит доход 20 лет... А сколько вы там програмистом работаете? Лет 10? Ну вот через еще 10 приходите, пообщаемся
Востаннє редагувалось dimo_0n
в Нед 25 вер, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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dimo_0n
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Додано: Нед 25 вер, 2022 10:47
Ромасик написав:
Я знаю многих торгашей (условно говоря) с эпицентра, которые пошли работать после школы, далее в лет 25 пришлось получать ВО, поскольку карьерный рост в него упирался, а сейчас работают большими начальниками с зп далеко за 20+, мои ровесники скажем так. А эпицентров открывается много и директоров и начальников отделов нужно где-то брать.
Я закончил ШВЛП в свое время. И у меня был выбор - летать за зарплату пилота(в то время, да и сейчас - это как програмист сейчас), либо взять свою жизнь в свои руки и нести за это полную ответственность. Я выбрал 2-е. И ни дня об этом пока еще не пожалел.
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dimo_0n
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:20
Мне нравится Успіх
за то, что он откровенно рассказывает про свой бизнес. Хорош он или плох, но он без утиных историй рассказывает от души.
И смотрю на ветке есть "евробляхи", которые втирают про свой успешный бизнес.
Таких я вижу постоянно с портфелем в руках ходящих по проспекту или целыми днями сидящих на лавочке с кофе в руках и втирает всем по ушам как надо грамотно заработать. Типа у меня есть идеи, но нет денег.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 12:59
Успіх написав:
а загалом, - не розумів, чому на моїй другій точці дешевше, ніж в конкурентів на 10-20% - а продажі, все одно - ніякі?!
Это потому, что мы живем значительно лучше, чем может показаться по нашему всеобщему плачу.
Прочитал я Ваше сообщение и вышел на балкон покурить. Пока курил, мимо меня проехало 3 доставщика еды.
Вывод: народ зажрался и готов переплачивать за то, чтобы не поднимать свою задницу с дивана даже при регулярных покупках, которые составляют значительную часть семейного бюджета. Вряд ли эти люди заморочатся поиском Вашего магазина ради экономии 200 грн. на покупке, которая делается 1-3 раза в год. Не волнует покупателей цена - они хотят, чтобы им все принесли, разжевали и положили в рот.
В магазине Вы общаетесь не с покупателями, а с людьми, которым скучно, и они мимоходом зашли поглазеть и хоть с кем-то поговорить. Это уже не торговля, а психотерапия. Пора это честно признать и брать деньги не за товар, а за сеансы
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Сибарит
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Додано: Нед 25 вер, 2022 13:20
Сибарит написав:
Вывод: народ зажрался и готов переплачивать за то, чтобы не поднимать свою задницу с дивана даже при регулярных покупках, которые составляют значительную часть семейного бюджета.
Если семья большая, дети, то тогда кастрюля борща. А если девушка одна живёт или парень, то им достаточно миним. перекуса типа пица или ложка салата и они сыты. Поэтому или ходить покупать, потом готовить или купил сразу минимум готовое, то на то и выходит. Старшее поколение привыкли хавать - первое, второе и компот с булочкой три раза в день, а молодёжь живёт на перекусах раз в сутки.
У меня дочка живёт на перекусах или готовая еда. Говорит какая готовка - у меня люди в офисе. Буду думать о готовке потеряю клиентов и главное потеряю монеты. И действительно за этот час она может заработать миним. 500грн , а купить готовое за 300грн. Или готовим и 0000грн за час.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:20
dimo_0n написав: Ромасик написав:
Я знаю многих торгашей (условно говоря) с эпицентра, которые пошли работать после школы, далее в лет 25 пришлось получать ВО, поскольку карьерный рост в него упирался, а сейчас работают большими начальниками с зп далеко за 20+, мои ровесники скажем так. А эпицентров открывается много и директоров и начальников отделов нужно где-то брать.
Я закончил ШВЛП в свое время. И у меня был выбор - летать за зарплату пилота(в то время, да и сейчас - это как програмист сейчас), либо взять свою жизнь в свои руки и нести за это полную ответственность. Я выбрал 2-е. И ни дня об этом пока еще не пожалел.
Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства.
Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.
Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить
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Додано: Нед 25 вер, 2022 14:48
dimo_0n написав: Ромасик написав: Shaman написав:
який чудовий приклад самовпевненості з обох сторін.
з одного боку "Я получаю
хорошую белую зп, поэтому смотрю на этих торгашей"
з іншого "мы с вами в разных весовых категориях. Вы - наемный работник и рассуждаете о том, чего даже не нюхали".
Я извиняюсь за свою самоуверенность, но я имел выбор между предпринимательством и наемным. И по оценке объективных факторов выбрал наемного. Я считаю, бизнесом занимаются не от хорошей жизни. Очень много ответственности и выхлоп, который ей не соответствует. Хотя у некоторых это хорошо выстреливает. А некоторые горе-предприниматели считают наемных лохами. Им нужна свобода (но это уже субъективный фактор).
В 90х конечно, другой работы не было. Поэтому торгаши были крутыми. Сейчас есть много квалифицированной работы (в Киеве в первую очередь, но не только), где можно зарабатывать больше предпринимателей.
Сейчас тоже есть прибыльные бизнесы. Провайдинг - мой второй бизнес. 12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие. Сколько у вас там выходит программистом в Киеве? И да, я на работу не хожу каждый день. Процессы налажены, просто слежу чтобы все работало как надо. У меня за плечами 2 успешных бизнеса(парфюм был успешным и сейчас не в минусе), а что за плечами у вас? Парфюм, к слову, приносит доход 20 лет... А сколько вы там програмистом работаете? Лет 10? Ну вот через еще 10 приходите, пообщаемся
Страшно представить, какой же у вас первый бизнес.
[Удалено]
И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн?
Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония
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Додано: Нед 25 вер, 2022 15:22
Сибарит написав:
Это потому, что мы живем значительно лучше, чем может показаться по нашему всеобщему плачу
Сибарит написав:
Вывод: народ зажрался и готов переплачивать за то, чтобы не поднимать свою задницу с дивана даже
Сибарит написав:
Вряд ли эти люди заморочатся поиском Вашего магазина ради экономии 200 грн. на покупке, которая делается 1-3 раза в год. Не волнует покупателей цена - они хотят, чтобы им все принесли, разжевали и положили в рот
Так воно, наче, саме так і є
Сибарит написав:В магазине Вы общаетесь не с покупателями, а с людьми, которым скучно, и они мимоходом зашли поглазеть и хоть с кем-то поговорить. Это уже не торговля, а психотерапия. Пора это честно признать и брать деньги не за товар, а за сеансы
👍👍👍
От Ви точно, наче за моїм прилавком стояли
Я, неодноразово, зі своїми колегами так і жартували, що мовляв - потрібно брати гроші за консультації😁
Я, в одному магазині таке бачив (якраз, де продають аналогічний товар, як в мене) - на звороті відкритого ноутбука, приклеїли аркуш паперу А4, де так і було надруковано - "консультації платні"
Пам'ятаю, що я всім знайомим потім це розказував)))
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