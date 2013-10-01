Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / Бізнес Долярчика/Успіха

- поради Бізнес Долярчика/Успіха - поради + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 10111213 Додано: Нед 25 вер, 2022 17:25 Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради Ромасик написав: Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства. Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства.

Дитя интернета, раньше учились ВСЕ. И работу давали, да. Но в 90-е ты не жил, когда на шее жена и 2-е детей. Поэтому эти вопросы задай папе\маме своему, как тогда было. Он как у тебя, по специальности работл\работает? Пенсия устраивает его?

Ромасик написав: Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.

Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.

Да не хотел я никого убеждать, тем более пацана 30-ти летнего, который на галере код пишет и радуется жизни... Все меняется, это то, с чего я изначально начал рассказ о своем парфюм бизнесе, но вы тут приплели и враки и ржаки.

Я не гений, я просто живу и я обычный среднеслойный человек. По крайней мере я себя к таким отношу. У меня нет запросов в иде яхт и бизнесджетов. Пробую что-то делать и решаю проблемы по мере их возникновения. Я же не писал вам тут, что перед войной с аукциона купил 10 машин под восстановление и продажу и они.... до сих пор плавают где-то. Я не рассказал вам о кафехе, которую открыл и которая 2 раза горела... Зачем вам это. Вам, детям интернета, сейчас нужно скармливать только успешный успех, тогда вы "самоубеждаетесь", а порой еще и завидуете, рассказывая - что вот, он точно украл денег и сделал бизнесс, ну или еще чего в этом духе. Сами работаете на зряплату на галерах пишете как рабы код на западных\сингапурских заказчиков. Поедь и попиши код в Швецарии или в том же Сингапуре, тогда ты реально поймешь что ты - обычный раб на галере. Это тут ты получил ЗП в евро, скулишь по форумам - а как бы снять так, чтоб не по официальному курсу, а по рыночному его обналичить... Ну правда же? Вот и вся ваша крутость в жизни - получить евро и промутить через всякие бинансы\вайсы и прочее, абы не по курсу НБУ снять со счета...

Извини, меня немного понесло. Но немного наболело, после того, как 30-ти летний парубок рассказывает о достижениях квартиры в Киеве и работы за белую ЗП.

Ромасик написав: Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить

Да, это мое мнение. И сравниваю я себя сам с сабой. Тогдашним и сейчас. Меня все устраивает. И я всем доволен, ну кроме того, что война... Но и к этому я отношусь уже более философски, так я уже и пожил, и добился чего-то... а вот за подрастающее поколение - обидно немного. Но Бог им судья. Жизнь всех научит жить так, как ему нужно. Как я люблю говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчастья

Ромасик написав: Страшно представить, какой же у вас первый бизнес Страшно представить, какой же у вас первый бизнес

Шмотки возил из Венгрии(джинсу), когда вас еще в проекте у мамы с папой небыло )))) Потом лекарства забугорные и тут с женой продавали, обзванивая с обычного ДОМАШНЕГО ДИСКОВОГО телефона. Вы наверное таких и не видели даже )))

Ромасик написав: И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн? И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн?

АРПУ это как средний чек, только в провайдинге. Этот если вы не в курсе, бизнесмен вы наш. А теперь выедьте за свой Киев и узнайте сколько там стоит подключение и тарифы в частный дом по технологии PON.

Уважаемый, вы не там ищите. Ищите соринки в своих глазах. Я свои знаю и вижу, но бороться с ними наверное уже поздно, я лучше поживу в удовольствие свое )))



Ромасик написав: Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония

Примерно так же рассуждали всякие там водители фур, которых заменять автопилотами. Искуственный интеллект уже ожет писать код. Да, есть нюансы. Но я вам вот че скажу. Когда я был школьником, я подумать не мог что сейчас я смогу разговаривать по видеосвязи с другим концом земного шара!!! А уже увидел и мобилы и интернет... У вас все впереди.... Я когда шмотки с Венгрии возил - думал это тоже навсегда... Но пришли 90-е и развал. Поспрашивайте у родителей, как тогда было легко и непринужденно жить....



На этом я предлагаю завершить дискуссию про бизнесс и работу на галере, с кратким экскурсом в историю.

Вам же, Роман, я хочу рассказать об одном слове, прочитав которое бедные - улыбались, богатые - плакали, а влюбленные расставались. Это слово - ВРЕМЕННО. Все в этой короткой жизни - временно. Цените то, что у вас есть и делайте только то, что действительно нравится и не ради денег.



На сием откланиваюсь. Всех благ. Дитя интернета, раньше учились ВСЕ. И работу давали, да. Но в 90-е ты не жил, когда на шее жена и 2-е детей. Поэтому эти вопросы задай папе\маме своему, как тогда было. Он как у тебя, по специальности работл\работает? Пенсия устраивает его?Да не хотел я никого убеждать, тем более пацана 30-ти летнего, который на галере код пишет и радуется жизни... Все меняется, это то, с чего я изначально начал рассказ о своем парфюм бизнесе, но вы тут приплели и враки и ржаки.Я не гений, я просто живу и я обычный среднеслойный человек. По крайней мере я себя к таким отношу. У меня нет запросов в иде яхт и бизнесджетов. Пробую что-то делать и решаю проблемы по мере их возникновения. Я же не писал вам тут, что перед войной с аукциона купил 10 машин под восстановление и продажу и они.... до сих пор плавают где-то. Я не рассказал вам о кафехе, которую открыл и которая 2 раза горела... Зачем вам это. Вам, детям интернета, сейчас нужно скармливать только успешный успех, тогда вы "самоубеждаетесь", а порой еще и завидуете, рассказывая - что вот, он точно украл денег и сделал бизнесс, ну или еще чего в этом духе. Сами работаете на зряплату на галерах пишете как рабы код на западных\сингапурских заказчиков. Поедь и попиши код в Швецарии или в том же Сингапуре, тогда ты реально поймешь что ты - обычный раб на галере. Это тут ты получил ЗП в евро, скулишь по форумам - а как бы снять так, чтоб не по официальному курсу, а по рыночному его обналичить... Ну правда же? Вот и вся ваша крутость в жизни - получить евро и промутить через всякие бинансы\вайсы и прочее, абы не по курсу НБУ снять со счета...Извини, меня немного понесло. Но немного наболело, после того, как 30-ти летний парубок рассказывает о достижениях квартиры в Киеве и работы за белую ЗП.Да, это мое мнение. И сравниваю я себя сам с сабой. Тогдашним и сейчас. Меня все устраивает. И я всем доволен, ну кроме того, что война... Но и к этому я отношусь уже более философски, так я уже и пожил, и добился чего-то... а вот за подрастающее поколение - обидно немного. Но Бог им судья. Жизнь всех научит жить так, как ему нужно. Как я люблю говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчастьяШмотки возил из Венгрии(джинсу), когда вас еще в проекте у мамы с папой небыло )))) Потом лекарства забугорные и тут с женой продавали, обзванивая с обычного ДОМАШНЕГО ДИСКОВОГО телефона. Вы наверное таких и не видели даже )))АРПУ это как средний чек, только в провайдинге. Этот если вы не в курсе, бизнесмен вы наш. А теперь выедьте за свой Киев и узнайте сколько там стоит подключение и тарифы в частный дом по технологии PON.Уважаемый, вы не там ищите. Ищите соринки в своих глазах. Я свои знаю и вижу, но бороться с ними наверное уже поздно, я лучше поживу в удовольствие свое )))Примерно так же рассуждали всякие там водители фур, которых заменять автопилотами. Искуственный интеллект уже ожет писать код. Да, есть нюансы. Но я вам вот че скажу. Когда я был школьником, я подумать не мог что сейчас я смогу разговаривать по видеосвязи с другим концом земного шара!!! А уже увидел и мобилы и интернет... У вас все впереди.... Я когда шмотки с Венгрии возил - думал это тоже навсегда... Но пришли 90-е и развал. Поспрашивайте у родителей, как тогда было легко и непринужденно жить....На этом я предлагаю завершить дискуссию про бизнесс и работу на галере, с кратким экскурсом в историю.Вам же, Роман, я хочу рассказать об одном слове, прочитав которое бедные - улыбались, богатые - плакали, а влюбленные расставались. Это слово - ВРЕМЕННО. Все в этой короткой жизни - временно. Цените то, что у вас есть и делайте только то, что действительно нравится и не ради денег.На сием откланиваюсь. Всех благ. dimo_0n Повідомлень: 249 З нами з: 21.10.18 Подякував: 12 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Війна за бізнес у державних школах? Скільки це ще триватиме!

markiyan_knishniy » Чет 01 бер, 2018 14:47 1 1731

Klegman Чет 22 бер, 2018 17:51 Бiзнес Манiя - бізнес симулятор онлайн

Anonymous » Вів 01 жов, 2013 07:17 Anonymous » Вів 01 жов, 2013 07:17 0 4057 Вів 01 жов, 2013 07:17

s-a-m-7-7-7