Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Нед 25 вер, 2022 17:25

Ромасик написав: Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства. Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства.

Ромасик написав: Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.

Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.

Ромасик написав: Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить

Ромасик написав: Страшно представить, какой же у вас первый бизнес Страшно представить, какой же у вас первый бизнес

Ромасик написав: И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн? И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн?

Ромасик написав: Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония

Дитя интернета, раньше учились ВСЕ. И работу давали, да. Но в 90-е ты не жил, когда на шее жена и 2-е детей. Поэтому эти вопросы задай папе\маме своему, как тогда было. Он как у тебя, по специальности работл\работает? Пенсия устраивает его?Да не хотел я никого убеждать, тем более пацана 30-ти летнего, который на галере код пишет и радуется жизни... Все меняется, это то, с чего я изначально начал рассказ о своем парфюм бизнесе, но вы тут приплели и враки и ржаки.Я не гений, я просто живу и я обычный среднеслойный человек. По крайней мере я себя к таким отношу. У меня нет запросов в иде яхт и бизнесджетов. Пробую что-то делать и решаю проблемы по мере их возникновения. Я же не писал вам тут, что перед войной с аукциона купил 10 машин под восстановление и продажу и они.... до сих пор плавают где-то. Я не рассказал вам о кафехе, которую открыл и которая 2 раза горела... Зачем вам это. Вам, детям интернета, сейчас нужно скармливать только успешный успех, тогда вы "самоубеждаетесь", а порой еще и завидуете, рассказывая - что вот, он точно украл денег и сделал бизнесс, ну или еще чего в этом духе. Сами работаете на зряплату на галерах пишете как рабы код на западных\сингапурских заказчиков. Поедь и попиши код в Швецарии или в том же Сингапуре, тогда ты реально поймешь что ты - обычный раб на галере. Это тут ты получил ЗП в евро, скулишь по форумам - а как бы снять так, чтоб не по официальному курсу, а по рыночному его обналичить... Ну правда же? Вот и вся ваша крутость в жизни - получить евро и промутить через всякие бинансы\вайсы и прочее, абы не по курсу НБУ снять со счета...Извини, меня немного понесло. Но немного наболело, после того, как 30-ти летний парубок рассказывает о достижениях квартиры в Киеве и работы за белую ЗП.Да, это мое мнение. И сравниваю я себя сам с сабой. Тогдашним и сейчас. Меня все устраивает. И я всем доволен, ну кроме того, что война... Но и к этому я отношусь уже более философски, так я уже и пожил, и добился чего-то... а вот за подрастающее поколение - обидно немного. Но Бог им судья. Жизнь всех научит жить так, как ему нужно. Как я люблю говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчастьяШмотки возил из Венгрии(джинсу), когда вас еще в проекте у мамы с папой небыло )))) Потом лекарства забугорные и тут с женой продавали, обзванивая с обычного ДОМАШНЕГО ДИСКОВОГО телефона. Вы наверное таких и не видели даже )))АРПУ это как средний чек, только в провайдинге. Этот если вы не в курсе, бизнесмен вы наш. А теперь выедьте за свой Киев и узнайте сколько там стоит подключение и тарифы в частный дом по технологии PON.Уважаемый, вы не там ищите. Ищите соринки в своих глазах. Я свои знаю и вижу, но бороться с ними наверное уже поздно, я лучше поживу в удовольствие свое )))Примерно так же рассуждали всякие там водители фур, которых заменять автопилотами. Искуственный интеллект уже ожет писать код. Да, есть нюансы. Но я вам вот че скажу. Когда я был школьником, я подумать не мог что сейчас я смогу разговаривать по видеосвязи с другим концом земного шара!!! А уже увидел и мобилы и интернет... У вас все впереди.... Я когда шмотки с Венгрии возил - думал это тоже навсегда... Но пришли 90-е и развал. Поспрашивайте у родителей, как тогда было легко и непринужденно жить....На этом я предлагаю завершить дискуссию про бизнесс и работу на галере, с кратким экскурсом в историю.Вам же, Роман, я хочу рассказать об одном слове, прочитав которое бедные - улыбались, богатые - плакали, а влюбленные расставались. Это слово - ВРЕМЕННО. Все в этой короткой жизни - временно. Цените то, что у вас есть и делайте только то, что действительно нравится и не ради денег.На сием откланиваюсь. Всех благ.