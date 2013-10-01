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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:25

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства.

Дитя интернета, раньше учились ВСЕ. И работу давали, да. Но в 90-е ты не жил, когда на шее жена и 2-е детей. Поэтому эти вопросы задай папе\маме своему, как тогда было. Он как у тебя, по специальности работл\работает? Пенсия устраивает его?
  Ромасик написав:Ладно, вы меня убедили, адаптироваться, вы умеете. Перескочить с духов на провайдер)) Возможно, я общаюсь с гением. Бывает такое, раз и встретил гения. Все как все, а тут гений.

Да не хотел я никого убеждать, тем более пацана 30-ти летнего, который на галере код пишет и радуется жизни... Все меняется, это то, с чего я изначально начал рассказ о своем парфюм бизнесе, но вы тут приплели и враки и ржаки.
Я не гений, я просто живу и я обычный среднеслойный человек. По крайней мере я себя к таким отношу. У меня нет запросов в иде яхт и бизнесджетов. Пробую что-то делать и решаю проблемы по мере их возникновения. Я же не писал вам тут, что перед войной с аукциона купил 10 машин под восстановление и продажу и они.... до сих пор плавают где-то. Я не рассказал вам о кафехе, которую открыл и которая 2 раза горела... Зачем вам это. Вам, детям интернета, сейчас нужно скармливать только успешный успех, тогда вы "самоубеждаетесь", а порой еще и завидуете, рассказывая - что вот, он точно украл денег и сделал бизнесс, ну или еще чего в этом духе. Сами работаете на зряплату на галерах пишете как рабы код на западных\сингапурских заказчиков. Поедь и попиши код в Швецарии или в том же Сингапуре, тогда ты реально поймешь что ты - обычный раб на галере. Это тут ты получил ЗП в евро, скулишь по форумам - а как бы снять так, чтоб не по официальному курсу, а по рыночному его обналичить... Ну правда же? Вот и вся ваша крутость в жизни - получить евро и промутить через всякие бинансы\вайсы и прочее, абы не по курсу НБУ снять со счета...
Извини, меня немного понесло. Но немного наболело, после того, как 30-ти летний парубок рассказывает о достижениях квартиры в Киеве и работы за белую ЗП.
  Ромасик написав:Не пожалел - понятие субъективное, свою жизнь не с чем сравнить

Да, это мое мнение. И сравниваю я себя сам с сабой. Тогдашним и сейчас. Меня все устраивает. И я всем доволен, ну кроме того, что война... Но и к этому я отношусь уже более философски, так я уже и пожил, и добился чего-то... а вот за подрастающее поколение - обидно немного. Но Бог им судья. Жизнь всех научит жить так, как ему нужно. Как я люблю говорить - каждый сам кузнец своего НЕсчастья :D
  Ромасик написав:Страшно представить, какой же у вас первый бизнес

Шмотки возил из Венгрии(джинсу), когда вас еще в проекте у мамы с папой небыло )))) Потом лекарства забугорные и тут с женой продавали, обзванивая с обычного ДОМАШНЕГО ДИСКОВОГО телефона. Вы наверное таких и не видели даже )))
  Ромасик написав:И чего-то мне кажется этот бизнес очень низклмаржинвльный судя по жестким тарифам, а поэтому не впечатляет. У меня киевстар 2 в 1 за 100 грн. Даже не представляю, чтобы меня бы заставило подключиться к Димон.нет за 175 грн?

АРПУ это как средний чек, только в провайдинге. Этот если вы не в курсе, бизнесмен вы наш. А теперь выедьте за свой Киев и узнайте сколько там стоит подключение и тарифы в частный дом по технологии PON.
Уважаемый, вы не там ищите. Ищите соринки в своих глазах. Я свои знаю и вижу, но бороться с ними наверное уже поздно, я лучше поживу в удовольствие свое )))

  Ромасик написав:Вы думаете через 10 лет мы вернемся в каменный век и ит будут не нужны? Скорее кабельный инет исчезнет, как элт мониторы и кабельная телефония

Примерно так же рассуждали всякие там водители фур, которых заменять автопилотами. Искуственный интеллект уже ожет писать код. Да, есть нюансы. Но я вам вот че скажу. Когда я был школьником, я подумать не мог что сейчас я смогу разговаривать по видеосвязи с другим концом земного шара!!! А уже увидел и мобилы и интернет... У вас все впереди.... Я когда шмотки с Венгрии возил - думал это тоже навсегда... Но пришли 90-е и развал. Поспрашивайте у родителей, как тогда было легко и непринужденно жить....

На этом я предлагаю завершить дискуссию про бизнесс и работу на галере, с кратким экскурсом в историю.
Вам же, Роман, я хочу рассказать об одном слове, прочитав которое бедные - улыбались, богатые - плакали, а влюбленные расставались. Это слово - ВРЕМЕННО. Все в этой короткой жизни - временно. Цените то, что у вас есть и делайте только то, что действительно нравится и не ради денег.

На сием откланиваюсь. Всех благ.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:46

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  dimo_0n написав:Всех благ.

Дякуємо, багато чого цікавого написали.
Не звертайте увагу на ромасика, я такий же галерний раб як і він але трохи молодший, і від цього сказується наш світогляд. Коло знайомих грає важливу роль, інформацію яку вони дають, а не балачки про якісь бази з кимось з британії. Мені наприклад важко було повірити скільки заробляв мій товариш продаючи всьго один вид товару, але я його бачив своїми очима і вживу. Гадав що тільки у америкосів можна заробити такі гроші, і торгаші це не люди(як казала мама будеш на базарі торгувати) а виявляється що поговорити з людиною, скасти довіру, законтрактувати щось та інше це дуже складно. І це взагалі не одне й те саме чим працювати на дядю сема за меншу зп чим в них отримує прибиральниця.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:10

Не соромтесь - тут всі свої))

  BeneFuckTor написав:важко було повірити скільки заробляв мій товариш продаючи всьго один вид товару,

"Ім'я, сестра, ім'я?!"© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:09

  Успіх написав:От, якщо б ви знайшли, як відділити "дохлі" від масштабних крутеликів, які зловживають мінімальними податками, чи взагалі, ухиляються від них - то вам би ціни не було!)))!

А навіщо відділяти? Гасити треба всіх - від гуртових контрабандистів до кінцевих долярчиків. І рішення цьому - рро.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:11

  dimo_0n написав:Примерно так же рассуждали всякие там водители фур, которых заменять автопилотами. Искуственный интеллект уже ожет писать код.

Автопилоту тоже нужен сервис. А исскуственный интеллект - это и есть код.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:16

  dimo_0n написав:
  Ромасик написав:Зачем учились? ( это практически риторический вопрос), тратили свои ресурсы и государства.

Дитя интернета, раньше учились ВСЕ. И работу давали, да.

Запахло совком.
Не нужно этих сказок. Сейчас количество людей с ВО выше, чем в СССР и выше, чем ЕС/США. Соответственно напрашивается вывод, что многим людям то ВО не нужно и сейчас.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:16

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:І рішення цьому - рро.
я працюю з рро - 20 років...і що? це чимось комусь допомогло?
в спальному районі , продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов....що заважає продавцю вибивати тільки не знайомим?
а знайомим вибивати через спеціально внесені позиції товар так щоб там було продав дешевше ніж купив?

Так що всі байки про те що каральна система дасть якийсь вихлоп - приведуть завжди до диктатури або автократії...
От і виходить - якраз ті бідні і нещасні які найбільше хочуть щоб всіх проконтролювали - перщими отримають по голові, бо той хто контролює завжди домовиться з тим кого контролює..а як буде домовлятись ромасік? в якого ні грошей ні слави?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:21

  Успіх написав:
  BeneFuckTor написав:важко було повірити скільки заробляв мій товариш продаючи всьго один вид товару,

"Ім'я, сестра, ім'я?!"© :D

Блин, мне постоянно выскакивает эта реклама - вы вроде участвовали в таком обучении. То Дмитрий Ковпак контейнерными нормами возил нечто из Китая и теперь учит людей бизнесу с Китаем (но розеткой не стал, а владелец розетки почему-то не учит), то другой кадр на порше китайскими смарт вочами зарабатывает 15к баксов в мес :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:26

  budivelnik написав: продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов...

На цій фразі у мене зразу горщик закипів :oops:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:31

  dimo_0n написав:12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие.

12к×75грн=900к грн. То вы крутелик батенька. Точками с духами за 6666 грн в мес наверное занимаетесь в свое удовольствие? Духи очень любите. Или девлчек.
Ромасик
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