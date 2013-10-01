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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:35

  Ромасик написав:
  budivelnik написав: продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов...
На цій фразі у мене зразу горщик закипів :oops:
сходи до лікара..або до повара - їм потрібні киплячі горщики..
А от коли попрацюєш в одному районі років з 2-5 ..то побачиш , що в магазин заходить одна і та ж кількість постійних покупців ( як правило 200-500) і ще 100 зальотних....
Так от постійні..постійно купують одні і ті ж товари в одному і тому ж наборі в привязці до пори року і дня тижня..а також в привязці до дати виплати авансу і зарплати...набори змінюються бо змінюється асортимент випуску продукції різними фірмами..але фірми асортимент також міняється повільно...

В супермаркеті, на вокзалі, в туристичному центрі - трошки не так..
а у спальних районах все так як я описав.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 21:59

  budivelnik написав:
  Ромасик написав:
  budivelnik написав: продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов...
На цій фразі у мене зразу горщик закипів :oops:
сходи до лікара..або до повара - їм потрібні киплячі горщики..
А от коли попрацюєш в одному районі років з 2-5 ..то побачиш , що в магазин заходить одна і та ж кількість постійних покупців ( як правило 200-500) і ще 100 зальотних....
Так от постійні..постійно купують одні і ті ж товари в одному і тому ж наборі в привязці до пори року і дня тижня..а також в привязці до дати виплати авансу і зарплати...набори змінюються бо змінюється асортимент випуску продукції різними фірмами..але фірми асортимент також міняється повільно...

В супермаркеті, на вокзалі, в туристичному центрі - трошки не так..
а у спальних районах все так як я описав.

Скучный у вас спальный район. Я сам свои гастрономические аппетиты на завтра не могу предугадать, а вы своих покупателей предугадываете.

  budivelnik написав:я працюю з рро - 20 років...і що? це чимось комусь допомогло?
в спальному районі , продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов....що заважає продавцю вибивати тільки не знайомим?
а знайомим вибивати через спеціально внесені позиції товар так щоб там було продав дешевше ніж купив?

Таким образом вы хотите сказать, что 20 лет вы выдаете чеки только чужим?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:15

  Успіх написав:
  uaprofi написав:
  Успіх написав:А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?


уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)

Та оренда там не висока(тут мені також казали, що де не висока оренда, там і не висока виручка)
Проблема бачу полягає саме в тому, що переважно крутяться клієнти з клубу "ніщита" :roll: і навіть, таких - маловато...
Що їм і дешеві речі - дорого! Або, і хотіли б купити, та ще чекають на пенсію/зарплату, а потім чомусь не всі приходять(які обіцяли) :mrgreen:

Ще, по легенді)) моя торгова "точка" є на базарі/ринку - а це ж, наче, вічний рій/постійний потік людей!!!(ага, а насправді, куй там :mrgreen: ще перед Новим роком і перед Великоднем - то щось наче таке є... - а решта ~ 330днів у році, то можна, навіть, перекотиполе як в пустелі, по рядах спостерігати :mrgreen )
Все згадую товкучку на Краківському базарі - оце потік людей! Оце крутяк!
Але це я пам'ятаю ще 15р. тому, а як зараз там - хто зна :mrgreen:



Успіх, хватит торговать кастрюлями, открывай в своей будке пункт обмена валют :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:17

  Ромасик написав:
  dimo_0n написав:12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие.

12к×75грн=900к грн. То вы крутелик батенька. Точками с духами за 6666 грн в мес наверное занимаетесь в свое удовольствие? Духи очень любите. Или девлчек.

У вас даже тут удалось лажануть. Перечитайте внимательно цифры и пересчитайте. Клиповое мышление сказывается в 30? Ну удачи...
Я ещё раз повторю - духи это старый бизнесс, и им заведует жена уже лет 7-10. Но вы и это по диагонали прочли.

Вышка не нужна. Ок. У вас дети есть? В школу наверное не ходят, растут гениями? Как папа? Учиться будут дома по ютубу обслуживать Теслы? Т.е. опять готовите следующее поколение рабов для корпораций? Ну молодцы. Продолжайте в том же духе))
dimo_0n
 
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