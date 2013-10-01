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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:35
Ромасик написав: budivelnik написав:
продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов...
На цій фразі у мене зразу горщик закипів
сходи до лікара..або до повара - їм потрібні киплячі горщики..
А от коли попрацюєш в одному районі років з 2-5 ..то побачиш , що в магазин заходить одна і та ж кількість постійних покупців ( як правило 200-500) і ще 100 зальотних....
Так от постійні..постійно купують одні і ті ж товари в одному і тому ж наборі в привязці до пори року і дня тижня..а також в привязці до дати виплати авансу і зарплати...набори змінюються бо змінюється асортимент випуску продукції різними фірмами..але фірми асортимент також міняється повільно...
В супермаркеті, на вокзалі, в туристичному центрі - трошки не так..
а у спальних районах все так як я описав.
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budivelnik
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Додано: Нед 25 вер, 2022 21:59
budivelnik написав: Ромасик написав: budivelnik написав:
продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов...
На цій фразі у мене зразу горщик закипів
сходи до лікара..або до повара - їм потрібні киплячі горщики..
А от коли попрацюєш в одному районі років з 2-5 ..то побачиш , що в магазин заходить одна і та ж кількість постійних покупців ( як правило 200-500) і ще 100 зальотних....
Так от постійні..постійно купують одні і ті ж товари в одному і тому ж наборі в привязці до пори року і дня тижня..а також в привязці до дати виплати авансу і зарплати...набори змінюються бо змінюється асортимент випуску продукції різними фірмами..але фірми асортимент також міняється повільно...
В супермаркеті, на вокзалі, в туристичному центрі - трошки не так..
а у спальних районах все так як я описав.
Скучный у вас спальный район. Я сам свои гастрономические аппетиты на завтра не могу предугадать, а вы своих покупателей предугадываете.
budivelnik написав:
я працюю з рро - 20 років...і що? це чимось комусь допомогло?
в спальному районі , продавець знає що буде брати покупець в момент коли той тільки зайшов....що заважає продавцю вибивати тільки не знайомим?
а знайомим вибивати через спеціально внесені позиції товар так щоб там було продав дешевше ніж купив?
Таким образом вы хотите сказать, что 20 лет вы выдаете чеки только чужим?
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Ромасик
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:15
Успіх написав: uaprofi написав: Успіх написав:
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)
Та оренда там не висока(тут мені також казали, що де не висока оренда, там і не висока виручка)
Проблема бачу полягає саме в тому, що переважно крутяться клієнти з клубу "ніщита"
і навіть, таких - маловато...
Що їм і дешеві речі - дорого! Або, і хотіли б купити, та ще чекають на пенсію/зарплату, а потім чомусь не всі приходять(які обіцяли)
Ще, по легенді)) моя торгова "точка" є на базарі/ринку - а це ж, наче, вічний рій/постійний потік людей!!!(ага, а насправді, куй там
ще перед Новим роком і перед Великоднем - то щось наче таке є... - а решта ~ 330днів у році, то можна, навіть, перекотиполе як в пустелі, по рядах спостерігати :mrgreen )
Все згадую товкучку на Краківському базарі - оце потік людей! Оце крутяк!
Але це я пам'ятаю ще 15р. тому, а як зараз там - хто зна
Успіх, хватит торговать кастрюлями, открывай в своей будке пункт обмена валют
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Alex2007
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:17
Ромасик написав: dimo_0n написав:
12К абонентов. Средний АРПУ абонента - 175грн. Доход посчитайте сами. Расходов по кругу около 60% от дохода. Остальное - мое или в развитие
.
12к×75грн=900к грн. То вы крутелик батенька. Точками с духами за 6666 грн в мес наверное занимаетесь в свое удовольствие? Духи очень любите. Или девлчек.
У вас даже тут удалось лажануть. Перечитайте внимательно цифры и пересчитайте. Клиповое мышление сказывается в 30? Ну удачи...
Я ещё раз повторю - духи это старый бизнесс, и им заведует жена уже лет 7-10. Но вы и это по диагонали прочли.
Вышка не нужна. Ок. У вас дети есть? В школу наверное не ходят, растут гениями? Как папа? Учиться будут дома по ютубу обслуживать Теслы? Т.е. опять готовите следующее поколение рабов для корпораций? Ну молодцы. Продолжайте в том же духе))
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dimo_0n
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:32
Ромасик написав:
Скучный у вас спальный район. Я сам свои гастрономические аппетиты на завтра не могу предугадать, а вы своих покупателей предугадываете.
И что же мисье предпочитает? Шаурму, пиццу, роллы или просто смузи? Дома готовите небось стандартный набор продуктов. Или вчера ели голубых крабов, а сегодня в обед икру черную заморскую, а завтра думаете брать омара или все же французский круасан с доставкой личным бизнесджетом из кафе рядом с Эйфелевой башней?
Сфотайье свой холодильник и морозилку вот прям ща. Фото кидайте сюда. Посмотрим, что же такого непредсказуемого у вас там на завтра 😁
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Додано: Нед 25 вер, 2022 22:54
Как обычно в любой теме начинается....
Лучше бы реальные бизнес-идейки накидывали на нынешнее время и на послевоенное время, а не троллинг друг друга.
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Alex2007
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:21
С 92 года поменял более 7 тем в бизнесе. Если бы остался в одной теме на долгие года, то наверное сейчас ходил бы с пластиковым дипломатом и в кожаном монгольском плаще по проспекту и рассказывал утиные истории, как надо зарабатывать монеты.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 10:24
Alex2007 написав:
Как обычно в любой теме начинается....
Лучше бы реальные бизнес-идейки накидывали на нынешнее время и на послевоенное время, а не троллинг друг друга.
Все темы хороши, там где минимум вложений, но нужны мозги и упорство. Недвига, туризм и т.д. есть ещё направления. Услуги, у кого миним. капитал. Продажа надо учитывать, что нужны вначале большие вложения в товар, а далее если не получается или др. обстоятельства, то продать его с дисконтов 40-60% придётся.
можно попробывать онлайн продажи, но это спец. направление для продвинутых.
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