Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Успіх написав:

uaprofi написав: Успіх написав: А отут я вже скажу грубо - нікуя!

Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:

Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)



Ну, як вам математика? А отут я вже скажу грубо - нікуя!Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)Ну, як вам математика?



уменьшать расходы - например платить меньше за аренду) уменьшать расходы - например платить меньше за аренду)

Та оренда там не висока(тут мені також казали, що де не висока оренда, там і не висока виручка)Проблема бачу полягає саме в тому, що переважно крутяться клієнти з клубу "ніщита"і навіть, таких - маловато...Що їм і дешеві речі - дорого! Або, і хотіли б купити, та ще чекають на пенсію/зарплату, а потім чомусь не всі приходять(які обіцяли)Ще, по легенді)) моя торгова "точка" є на базарі/ринку - а це ж, наче, вічний рій/постійний потік людей!!!(ага, а насправді, куй тамще перед Новим роком і перед Великоднем - то щось наче таке є... - а решта ~ 330днів у році, то можна, навіть, перекотиполе як в пустелі, по рядах спостерігати :mrgreen )Все згадую товкучку на Краківському базарі - оце потік людей! Оце крутяк!Але це я пам'ятаю ще 15р. тому, а як зараз там - хто зна