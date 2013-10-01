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Бізнес Долярчика/Успіха
- поради

Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:08

  Игорь Алексеевич написав: Все темы хороши, там где минимум вложений, но нужны мозги и упорство.

И риск
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:10

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:Я даже на калькуляторе перепроверил

  Ромасик написав:У меня техническое ВО и была вышка.
  Ромасик написав:Могу с уверенностью сказать

Могу с уверенностью сказать - вы слепой, вам к офтальмологу нужно...
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:11

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:У меня техническое ВО и была вышка. Могу с уверенностью сказать она нафиг не нужна современному инженеру.

Видно, такий з вас інженер
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:14

  Ромасик написав:
  Игорь Алексеевич написав: Все темы хороши, там где минимум вложений, но нужны мозги и упорство.

И риск

Так риск в любом деле. Это не завод, где за тебя все думают. Даже на работу и с работы возят и молоко дают.
СПД - 24 в сутки работа и ежедневно риски, т.к это твой - ЛИЧНЫЙ капитал вложен в дело.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:40

Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради

  Ромасик написав:Я раб мировой корпорации со 100В+ активов и 100к+ сотрудников. Нисколечки не жалею.

Я с вашего позволения, немного перейду на вашу личность.

Если мы немного покумекаем тут над тем, что вы наговорили за последние сутки и проанализируем мало мальски то, на что вы не ответили и проморозились, можно сделать некий ваш портрет:

Вы жили довольно бедно в детстве, вам чего-то не хватало. Именно поэтому вы вспоминаете соседей-торгашей. При чем вспоминаете их как успешных тогда, и никчемных сейчас. Т.е. успех соседей на фоне вашей нищеты - оставил некий отпечаток в вашей детской душе. Оттого и презрение к торгашам, как вы выразились - как же их так жизнь опустила.... Скорее всего это и послужило катализатором "добиться". Поэтому вы и сравниваете их дом и машину со своими на текущем отрезке времени. Таким образом вы считаете себя победившим в этом мире, чего-то добившегося...
Но хотите правды? Всем насрать на вас, ваши успехи и ваши проблемы. Всем, кроме горстки ваших родственников и возможно пары друзей. К слову о родственниках. Вы тактично промолчали про отца\мать, про их профессию, работу и пенсию. Вы давно к ним заезжали? Или отношения разорваны? Вопрос риторический, на него не нужно отвечать, ответ ничего не меняет в принципе. Про детей вы тоже маленько промолчали. Фанат чайлдфри? Просто подумайте. вам допустим 35. у вас родится ребенок. Когда вам будет 41-42 он пойдет в первый класс. когда вам будет 55 - выпустится. И через 5-10 лет вас не станет. Потому как средний возраст продолжительности жизни мужчин у нас - 63 года... Вы по сути УЖЕ прожили пол жизни.... И тут не надо иметь ВО и сертификат иженера....

Скажу вам так. За прошлый месяц вы заработали пару тыщ баксов. Кто-то заработал 200 баксов. А кто-то 2млн баксов. Всегда будут те, кто зарабатывает меньше, ровно как всегда будут те, кто зарабатывает больше. Поэтому сравнивать себя с соседями в селе - глупейшая, тупейшая и бессмысленная затея. А это все тот же отпечаток из детства + совковое "у меня должно быть лучше чем у соседа".

Ваше призрение к торгашам и всем, кто меньше вас зарабатывает - системная проблема. и ничего хорошего в ней нет. Вы никогда не успокоитесь, зная что кто-то в окружении лучше\успешнее чем вы. Вас будет подбадривать то, что в вашем кругу общения вы самый успешный. Потому вы и привыкли раздавать тут советы. Вам больше нравится учить людей вокруг как правильно жить, когда они вас об этом не просят.
Возможно это так сейчас модно - но я все чаще встречаю людей 20-30 лет, которые имеют похожие траблы. Да, вы жили еще без интернета, но на ваши 20-30 лет еще не припадали трудности. Вот пришла война, это трудность. Для вас трудность скорее всего - не попасть на передок, а дальше сидеть и косить бабло на корпорациюю в скапой в 100+ярдов... Такие люди зациулены на цене. Цене их квартиры, машины. Я еще помню что такое ценности. А цена и ценность - понятия разные. Ценности - порой они бесплатны, но при этом не продаются ни за какие деньги. например когда жопа, а у тебя есть друзья, которые поддержат и помогут. Когда ты не сигналишь бабуле, медленно идущей по переходу, а станешь и поможешь ей перейти дорогу, потому как старость и тебя настанет и с возрастом это ощущается острее. Собраться однокашниками и молча выпить за тех, кого уже нет....

Что-то я совсем тут намелодрамничал. В общем, я вас нигде не учил как вам жить, дал пару житейских советов. Что с этим всем делать - решать вам. Я же желаю вам успеха, дай Бог чтобы и дальше у вас все было ровно так, как вы себе представляете.

Но очки все же нужно купить, или линзы :lol:
dimo_0n
 
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