И риск
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Додано: Пон 26 вер, 2022 11:08
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:10
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:11
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:14
Так риск в любом деле. Это не завод, где за тебя все думают. Даже на работу и с работы возят и молоко дают.
СПД - 24 в сутки работа и ежедневно риски, т.к это твой - ЛИЧНЫЙ капитал вложен в дело.
Додано: Пон 26 вер, 2022 11:40
Re: Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Я с вашего позволения, немного перейду на вашу личность.
Если мы немного покумекаем тут над тем, что вы наговорили за последние сутки и проанализируем мало мальски то, на что вы не ответили и проморозились, можно сделать некий ваш портрет:
Вы жили довольно бедно в детстве, вам чего-то не хватало. Именно поэтому вы вспоминаете соседей-торгашей. При чем вспоминаете их как успешных тогда, и никчемных сейчас. Т.е. успех соседей на фоне вашей нищеты - оставил некий отпечаток в вашей детской душе. Оттого и презрение к торгашам, как вы выразились - как же их так жизнь опустила.... Скорее всего это и послужило катализатором "добиться". Поэтому вы и сравниваете их дом и машину со своими на текущем отрезке времени. Таким образом вы считаете себя победившим в этом мире, чего-то добившегося...
Но хотите правды? Всем насрать на вас, ваши успехи и ваши проблемы. Всем, кроме горстки ваших родственников и возможно пары друзей. К слову о родственниках. Вы тактично промолчали про отца\мать, про их профессию, работу и пенсию. Вы давно к ним заезжали? Или отношения разорваны? Вопрос риторический, на него не нужно отвечать, ответ ничего не меняет в принципе. Про детей вы тоже маленько промолчали. Фанат чайлдфри? Просто подумайте. вам допустим 35. у вас родится ребенок. Когда вам будет 41-42 он пойдет в первый класс. когда вам будет 55 - выпустится. И через 5-10 лет вас не станет. Потому как средний возраст продолжительности жизни мужчин у нас - 63 года... Вы по сути УЖЕ прожили пол жизни.... И тут не надо иметь ВО и сертификат иженера....
Скажу вам так. За прошлый месяц вы заработали пару тыщ баксов. Кто-то заработал 200 баксов. А кто-то 2млн баксов. Всегда будут те, кто зарабатывает меньше, ровно как всегда будут те, кто зарабатывает больше. Поэтому сравнивать себя с соседями в селе - глупейшая, тупейшая и бессмысленная затея. А это все тот же отпечаток из детства + совковое "у меня должно быть лучше чем у соседа".
Ваше призрение к торгашам и всем, кто меньше вас зарабатывает - системная проблема. и ничего хорошего в ней нет. Вы никогда не успокоитесь, зная что кто-то в окружении лучше\успешнее чем вы. Вас будет подбадривать то, что в вашем кругу общения вы самый успешный. Потому вы и привыкли раздавать тут советы. Вам больше нравится учить людей вокруг как правильно жить, когда они вас об этом не просят.
Возможно это так сейчас модно - но я все чаще встречаю людей 20-30 лет, которые имеют похожие траблы. Да, вы жили еще без интернета, но на ваши 20-30 лет еще не припадали трудности. Вот пришла война, это трудность. Для вас трудность скорее всего - не попасть на передок, а дальше сидеть и косить бабло на корпорациюю в с капой в 100+ярдов, которая вам даже релокейт не сделала(возможно потому, что вы того не стоите)... Такие люди зациклены на цене. Цене их квартиры, машины. Я еще помню что такое ценности. А цена и ценность - понятия разные. Ценности - порой они бесплатны, но при этом не продаются ни за какие деньги. например когда жопа, а у тебя есть друзья, которые поддержат и помогут. Когда ты не сигналишь бабуле, медленно идущей по переходу, а станешь и поможешь ей перейти дорогу, потому как старость и тебя настанет и с возрастом это ощущается острее. Собраться однокашниками и молча выпить за тех, кого уже нет....
Что-то я совсем тут намелодрамничал. В общем, я вас нигде не учил как вам жить, дал пару житейских советов. Что с этим всем делать - решать вам. Я же желаю вам успеха, дай Бог чтобы и дальше у вас все было ровно так, как вы себе представляете.
Но очки все же нужно купить, или линзы
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:02
Маса варіантів безплатної доставки при певних умовах. Ну і в багатьох випадках і платна доставка вигідніша за втрату часу. В самого були гарні періоди, що було не до шопінгів, перекушував буквально на коліні,
Додано: Пон 26 вер, 2022 16:08
Я вырос в школе на перекусах при совке. В кармане 20 коп. На большой перемене напротив магазин. Бутылка лимонада или ситро 10 коп и булочка за 6 коп. Оставалось в кармане 4 коп на трясуна. Мог выиграть ещё минимум 20 коп, а мог проиграть 4 коп.))
И так каждый день 7 лет. А дальше и перекусы закончились. Собирал деньги повести девчонку в кино.
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