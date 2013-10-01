Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Пон 26 вер, 2022 17:59

Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав: Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих. Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих. Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((

Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д. Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д.

Не совсем понял вашу модель с 1000 беспокоящимися. Но обычно иерархия такого вида:1. Самый низший по рангу имеет ограниченный объем ответственности по работе.2. Его начальник отвечает за его работу и других таких додиков, ищет им работу и всякое такое. Этот начальник тоже отвечает в пределах своей компетенции, должностных полномочий.3. Далее может быть еще несколько ступенек начальников в зависимости от крупности конторы.4. Есть какой-то админ, хоз состав. Бухгалтера, юристы, маркетологи, охрана, сантехники, ОТ, кадровики, которые тоже отвечают от сих до сих.5. Ну и директора, которые уже имеют уголовную ответственность, а не просто от сих до сих до сих. Хотя тоже от сих до сих.Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих