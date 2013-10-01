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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 26 вер, 2022 17:28
Ромасик написав:
Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих.
Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((
Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:40
Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав:
У меня техническое ВО и была вышка. Могу с уверенностью сказать она нафиг не нужна современному инженеру.
Видно, такий з вас інженер
Наверное что плохой, но как бы мне это позволяет зарабатывать на жизнь больше средне киевской зп и хватает время трендеть на форуме. И я ни разу не ныл, что жизнь тяжела.
Зачем вам сейчас в вашей работе теорема Ферма? А сколько там еще имен, которые даже не вспомнишь. А матрицы те трехэтажные? Да и тригонометрия. Вы сильно сейчас считаете косинусы?
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
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Faceless
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:42
dimo_0n написав:
Я с вашего позволения, немного перейду на вашу личность.
Давайте еще в психологию не влазить. Мне очень важны ваши советы, как еще и дипломированного психолога (в придачу к офтальмолога).
Простыню вашу я прочел по диагонали. Пусть ее вычитывают плюсовавшие.
По сути темы и финансового форума скажу, что к цивилизированной торговле я отношусь с восхищением. Я с интересом наблюдаю за развитием эпицентров, попыткой входа всяких леруа и икей, борьбу между фуршетами, сильпо, новусами, атб. Розетки, всякие новые сети типа ситруса (мобилочка, ринго, алло), всякие нп, джастины, олх, пром.
А вот эти все ноющие торгаши в переходах, застрявшие в стандартах 90х (а тогда стандарт был один - сыр есть и сыра нет), уродующие город и не платящие налогов. Конечно я их презираю. К стати некоторые торгаши с 90х уже подходят к пенсионному возрасту и начинают ныть знаете о чем..?
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Ромасик
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:55
Faceless написав: Ромасик написав: Ромасик написав:
У меня техническое ВО и была вышка. Могу с уверенностью сказать она нафиг не нужна современному инженеру
.
Наверное что плохой, но как бы мне это позволяет зарабатывать на жизнь больше средне киевской зп и хватает время трендеть на форуме. И я ни разу не ныл, что жизнь тяжела.
Зачем вам сейчас в вашей работе теорема Ферма? А сколько там еще имен, которые даже не вспомнишь. А матрицы те трехэтажные? Да и тригонометрия. Вы сильно сейчас считаете косинусы?
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
подивиться на це, як тренування мозоку. якщо мозок нормально працює, то й матаналіз потягне, й теорвер, й многомірний статаналіз (це ще не надто важкі розділи математики).
а люди, які кажуть навіщо вам це потрібно, - зазвичай вже цього не витягують. й хоч можуть заробити вище середньої зп, але насправді складні завдання, де платять наприклад три чи п'ять середних зп, - вже не тягнуть.
й те, що вища не потрібна сучасному інженеру - я гадаю це вже ви жартуєте. а може й ні, але тоді добре, що не працюєте інженером. бо глюк в програмі якось можна пережити (якщо програма не керує ядерним реактором), а коли щось впаде на голову робітникам після вашого проєкту - це вже гірше
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:59
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих.
Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((
Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д.
Не совсем понял вашу модель с 1000 беспокоящимися. Но обычно иерархия такого вида:
1. Самый низший по рангу имеет ограниченный объем ответственности по работе.
2. Его начальник отвечает за его работу и других таких додиков, ищет им работу и всякое такое. Этот начальник тоже отвечает в пределах своей компетенции, должностных полномочий.
3. Далее может быть еще несколько ступенек начальников в зависимости от крупности конторы.
4. Есть какой-то админ, хоз состав. Бухгалтера, юристы, маркетологи, охрана, сантехники, ОТ, кадровики, которые тоже отвечают от сих до сих.
5. Ну и директора, которые уже имеют уголовную ответственность, а не просто от сих до сих до сих. Хотя тоже от сих до сих.
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:15
Ромасик написав:
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя. И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
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