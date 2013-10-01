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Бізнес Долярчика/Успіха - поради
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:28
Ромасик написав:
Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих.
Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((
Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:40
Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав:
У меня техническое ВО и была вышка. Могу с уверенностью сказать она нафиг не нужна современному инженеру.
Видно, такий з вас інженер
Наверное что плохой, но как бы мне это позволяет зарабатывать на жизнь больше средне киевской зп и хватает время трендеть на форуме. И я ни разу не ныл, что жизнь тяжела.
Зачем вам сейчас в вашей работе теорема Ферма? А сколько там еще имен, которые даже не вспомнишь. А матрицы те трехэтажные? Да и тригонометрия. Вы сильно сейчас считаете косинусы?
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:42
dimo_0n написав:
Я с вашего позволения, немного перейду на вашу личность.
Давайте еще в психологию не влазить. Мне очень важны ваши советы, как еще и дипломированного психолога (в придачу к офтальмолога).
Простыню вашу я прочел по диагонали. Пусть ее вычитывают плюсовавшие.
По сути темы и финансового форума скажу, что к цивилизированной торговле я отношусь с восхищением. Я с интересом наблюдаю за развитием эпицентров, попыткой входа всяких леруа и икей, борьбу между фуршетами, сильпо, новусами, атб. Розетки, всякие новые сети типа ситруса (мобилочка, ринго, алло), всякие нп, джастины, олх, пром.
А вот эти все ноющие торгаши в переходах, застрявшие в стандартах 90х (а тогда стандарт был один - сыр есть и сыра нет), уродующие город и не платящие налогов. Конечно я их презираю. К стати некоторые торгаши с 90х уже подходят к пенсионному возрасту и начинают ныть знаете о чем..?
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Ромасик
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:55
Faceless написав: Ромасик написав: Ромасик написав:
У меня техническое ВО и была вышка. Могу с уверенностью сказать она нафиг не нужна современному инженеру
.
Наверное что плохой, но как бы мне это позволяет зарабатывать на жизнь больше средне киевской зп и хватает время трендеть на форуме. И я ни разу не ныл, что жизнь тяжела.
Зачем вам сейчас в вашей работе теорема Ферма? А сколько там еще имен, которые даже не вспомнишь. А матрицы те трехэтажные? Да и тригонометрия. Вы сильно сейчас считаете косинусы?
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
подивиться на це, як тренування мозоку. якщо мозок нормально працює, то й матаналіз потягне, й теорвер, й многомірний статаналіз (це ще не надто важкі розділи математики).
а люди, які кажуть навіщо вам це потрібно, - зазвичай вже цього не витягують. й хоч можуть заробити вище середньої зп, але насправді складні завдання, де платять наприклад три чи п'ять середних зп, - вже не тягнуть.
й те, що вища не потрібна сучасному інженеру - я гадаю це вже ви жартуєте. а може й ні, але тоді добре, що не працюєте інженером. бо глюк в програмі якось можна пережити (якщо програма не керує ядерним реактором), а коли щось впаде на голову робітникам після вашого проєкту - це вже гірше
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:59
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Как раз на заводе риск (ответственность) находится в пределах от сих до сих.
Это вы правы на 100% Там вертикаль один работает и 1000чел беспокоятся за него по вертикали. Если Вася заболеет, то всем придёт пипец...((
Помню работал на заводе после армии. Давали план на мес. Говорю можно я его сделаю за 2 недели и 2 недели буду гулять с девчонкой. НИЗЯ,,,, а показать, что не успеваем - прихватки за 50 рублей в час, по субботам выйти за 200рублей и т.д.
Не совсем понял вашу модель с 1000 беспокоящимися. Но обычно иерархия такого вида:
1. Самый низший по рангу имеет ограниченный объем ответственности по работе.
2. Его начальник отвечает за его работу и других таких додиков, ищет им работу и всякое такое. Этот начальник тоже отвечает в пределах своей компетенции, должностных полномочий.
3. Далее может быть еще несколько ступенек начальников в зависимости от крупности конторы.
4. Есть какой-то админ, хоз состав. Бухгалтера, юристы, маркетологи, охрана, сантехники, ОТ, кадровики, которые тоже отвечают от сих до сих.
5. Ну и директора, которые уже имеют уголовную ответственность, а не просто от сих до сих до сих. Хотя тоже от сих до сих.
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:15
Ромасик написав:
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя. И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:16
Shaman написав: Faceless написав:
Ромасик написав:
Наверное что плохой, но как бы мне это позволяет зарабатывать на жизнь больше средне киевской зп и хватает время трендеть на форуме. И я ни разу не ныл, что жизнь тяжела.
Зачем вам сейчас в вашей работе теорема Ферма? А сколько там еще имен, которые даже не вспомнишь. А матрицы те трехэтажные? Да и тригонометрия. Вы сильно сейчас считаете косинусы?
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
подивиться на це, як тренування мозоку. якщо мозок нормально працює, то й матаналіз потягне, й теорвер, й многомірний статаналіз (це ще не надто важкі розділи математики).
а люди, які кажуть навіщо вам це потрібно, - зазвичай вже цього не витягують. й хоч можуть заробити вище середньої зп, але насправді складні завдання, де платять наприклад три чи п'ять середних зп, - вже не тягнуть.
й те, що вища не потрібна сучасному інженеру - я гадаю це вже ви жартуєте. а може й ні, але тоді добре, що не працюєте інженером. бо глюк в програмі якось можна пережити (якщо програма не керує ядерним реактором), а коли щось впаде на голову робітникам після вашого проєкту - це вже гірше
Так, попрошу, не плутайте, це Ромасику воно не потрібне за його словами
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:24
Faceless написав:
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
Так или иначе не годится. Я как человек прагматичный, ищу практическое применение знаниям. Препод может долго рассказывать как преобразовывать косинусы, но зачем они нужны он объяснить не сможет.
Тренировать мозг хорошо, но тогда нужно понимать, что ты учишь тригонометрию для тренировки мозга, а не для тригонометрию. Почему бы в шахматы не поиграть? Такого предмета в школе/вузе нет?
Я понимаю, что есть споры между о узкопрофильным образованием (США) и широким кругозором (СССР). И спорить в рамках форума нет смысла. Мы еще и не педагоги в придачу. Но я за узкопрофильное. Далее тренируй свой мозг в пределах своей профессии, либо изучай тригонометрию, играй в шахматы, разбирай судоку, кубик Рубика и прочее для тренировки своего мозга в рамках личных инициатив роста.
Здесь сожержится и ответ Шаману.
И еще Шамана: я работаю инженером
при чем по своей специальности. И постоянно пытаюсь посчитать, какие предметы, которые я 5 лет изучал, мне полезны в моей работе?
Возможно, если бы я торговал духами, я бы больше ценил свое образование))
Востаннє редагувалось Ромасик
в Пон 26 вер, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:29
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя. И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
Так директор он один, а работников 1000
Если работник решится податься на вольные хлеба, то он за свои 50к должен еще будет освоить профессию юриста, экономиста, маркетолога, решать с налоговой и прочее и прочее. Либо влаживаться в это на аутсорсе. А дальше можно посчитать, что останется.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:36
Игорь Алексеевич написав: Ромасик написав:
Я к тому что никаких 1000 чел ответственных за тебя нет, есть 1000 ответственных от сих до сих
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя. И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
Під керівником ви маєте на увазі CEO корпорації, чи що? Чи звідки дурниці про 100/1000 кратну різницю? Навіть у випадку порівняння СЕО та рядового робітника різниця в 100 разів скоріше виключення, 1000 взагалі абсурд навіть для якогось Нафтогазу.
Щодо "Вася міг би те саме робити, як СПД, за більші гроші" - в більшості випадків, ніхрєна не міг би. Бо якщо мова не про найелементарніші речі, то це не робота однієї людини, це необхідність капіталу (обладнання, інфраструктура і т п).
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