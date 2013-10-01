Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Додано: Пон 26 вер, 2022 18:24

Faceless написав: Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп

Так или иначе не годится. Я как человек прагматичный, ищу практическое применение знаниям. Препод может долго рассказывать как преобразовывать косинусы, но зачем они нужны он объяснить не сможет.Тренировать мозг хорошо, но тогда нужно понимать, что ты учишь тригонометрию для тренировки мозга, а не для тригонометрию. Почему бы в шахматы не поиграть? Такого предмета в школе/вузе нет?Я понимаю, что есть споры между о узкопрофильным образованием (США) и широким кругозором (СССР). И спорить в рамках форума нет смысла. Мы еще и не педагоги в придачу. Но я за узкопрофильное. Далее тренируй свой мозг в пределах своей профессии, либо изучай тригонометрию, играй в шахматы, разбирай судоку, кубик Рубика и прочее для тренировки своего мозга в рамках личных инициатив роста.Здесь сожержится и ответ Шаману.И еще Шамана: я работаю инженеромпри чем по своей специальности. И постоянно пытаюсь посчитать, какие предметы, которые я 5 лет изучал, мне полезны в моей работе?Возможно, если бы я торговал духами, я бы больше ценил свое образование))