|
|
|
Бізнес Долярчика/Успіха - поради
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:39
Игорь Алексеевич написав:
Тот кто реально делает продукт, получает в 100 - 1000 раз меньше своего руководителя.
Урежь осетра! Лично я последний десяток лет получал больше, чем мои тимлиды. Если сравнивать с ближайшими по цепочке американскими менеджерами, то, конечно, меньше, но далеко не в 100 раз. Раза в 3 - возможно.
Игорь Алексеевич написав:
И д.Вася очень нужный человек на 100%, но сводит концы с концами. В среднем з.плата у д. Васи не больше 20 тыс грн. Тот же д. Вася если будет СПД и работать сам на себя, то за вычетом налогов заработает минимум в мес. от 50 тыс.грн. И за чем ему хорошему спецу работать на д. Карло?
Тут нужно различать будет ли он ФЛП только формально, оставаясь по сути тем же постоянным работником у одного или нескольких реботодателей или фрилансером, постоянно рыщущим в поисках новых. Первое - это всё та же работа на д. Карло, но экономия на налогах (хотя и не уверен, что прям настолько, как вышенасчитано). Второе - возможно и несколько денежнее, но бонусом сильная нестабильность и необходимость постоянно тратить время на поиск новых проектов (а ведь каждый новый проект - это шанс, что и кинуть могут), поэтому выбор не очевиден. А если про ИТ говорить, то по моему опыту денежнее именно первый вариант. Конкретно так, в разы. Возможно, в других сферах иначе.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2370
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:50
Ромасик написав: Faceless написав:
Всі ці речі так чи інакше корисні для певних задач. Комбінаторика, мат статистика, теорвер - взагалі топ по корисності, якщо звісно вся робота не обмежується клепанням якихось формочок на пхп
Так или иначе не годится. Я как человек прагматичный, ищу практическое применение знаниям. Препод может долго рассказывать как преобразовывать косинусы, но зачем они нужны он объяснить не сможет.
Тренировать мозг хорошо, но тогда нужно понимать, что ты учишь тригонометрию для тренировки мозга, а не для тригонометрию. Почему бы в шахматы не поиграть? Такого предмета в школе/вузе нет?
Я понимаю, что есть споры между о узкопрофильным образованием (США) и широким кругозором (СССР). И спорить в рамках форума нет смысла. Мы еще и не педагоги в придачу. Но я за узкопрофильное. Далее тренируй свой мозг в пределах своей профессии, либо изучай тригонометрию, играй в шахматы, разбирай судоку, кубик Рубика и прочее для тренировки своего мозга в рамках личных инициатив роста.
Здесь сожержится и ответ Шаману.
Не всі знання потрібні щодня. Різні задачі, різні проєкти, різні ролі і обов'язки потребують різних знань і навичок. З професійним ростом відкриваються задачі, які вимагають знань, що не були затребувані до того.
Без базових знань з вказаних предметів ви й уявлення не будете мати, куди копати, коли ця специфіка справді знадобиться, ось і все.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32020
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7585 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|1732
|
|
|0
|4058
|
Вів 01 жов, 2013 07:17
s-a-m-7-7-7
|